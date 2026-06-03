FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¶å½£¡¦²­Æì¡¦»³¸ý¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¹­¹ðºîÉÊ¤ÎÉ½¾´¼°¤¬3Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

291¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÊ¡²¬¹­¹ð¶¨²ñ¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¹­¹ð¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¡¢»þ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£

¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Î¸½¼Â¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤¬¸þ¤­¹ç¤¦¤Ù¤­²ÝÂê¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¹­¹ð¤òÉ½¾´¤¹¤ëCODO¾Þ¤Ë¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»¤Î¡ÖONE FUKUOKA BLDG.³«¶È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º£²óÆþ¾Þ¤·¤¿62ºîÉÊ¤Ï¡¢7·î27Æü¤«¤éÊ¡²¬»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖÊ¡²¬¹­¹ð¥Õ¥§¥¢¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£