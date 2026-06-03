ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME®）」を展開するYC・Primarilyは、「ポケットモンスター」とのコラボ第2弾として、ポケモン30周年記念モデル2種を6月17日に発売することを発表した。

【画像あり】30周年記念ロゴもデザインに コラボモデル2種

今回展開されるのは、ブランドを代表する「K24GPツキ ゴールド」と「K24GPバングスコーム ゴールド」をベースに、それぞれピカチュウとイーブイのデザインをあしらったモデル。各ポケモンのイメージを、ラブクロムのディテールと機能性に落とし込んだコレクションとなっている。

「ラブクロム ポケモン 30周年モデル ピカチュウ セット」は、両頬に電気を溜め込むピカチュウの特徴と電気を放つイメージに合わせ、「ラブクロム K24GP ツキ ゴールド」を採用。髪あたりがやさしいハイグレードシリーズで、静電気を吸着・拡散することにより、髪へのダメージ原因となる静電気を最大70%カットする。

コーム本体にはピカチュウの多彩な表情をあしらい、ピカチュウのほっぺを思わせる赤いアクセントボタンを取り入れた。セットには、ミラーチャームと巾着袋、カラビナ付きのコームバッグチャームポーチが含まれ、ミラーチャームと巾着袋にはポケモン30周年ロゴがあしらわれている。

「ラブクロム ポケモン 30周年モデル K24GPバングスコーム ゴールド ＜イーブイ＞」は、不安定な遺伝子を持ち、様々な進化の可能性を秘めるイーブイの繊細な印象に合わせ、「ラブクロム K24GPバングスコーム ゴールド」を採用。こちらも静電気を最大70%カットする機能を備える。

コームの持ち手にはイーブイをイメージしたブラウンカラーを採用し、付属ポーチとともにイーブイのアートをあしらった。あわせて、持ち手にはラブクロムの製造過程で発生した廃材をリサイクル素材として活用し、環境に配慮した仕様となっている。

両モデルは、ラブクロム直営店舗および公式オンラインストア、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店POPUP SHOPほか一部店舗にて販売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）