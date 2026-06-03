¡Ú³ÚÅ·¥»ー¥ë¡Û¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥« ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖATH-CKS50TW¡×¡ÖATH-TWX9¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÈ¾³Û¤Ë¡Ú¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë2026.6¡Û
´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖATH-CKS50TW¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖATH-CKS50TW¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖATH-TWX9¡×¤ò¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÈ¾³Û¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¤É¤Á¤é¤â6·î4Æü20»þ¤«¤é6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖATH-CKS50TW¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§18,480±ß¢Í¥»ー¥ë²Á³Ê¡§9,240±ß
¡¡¡ÖATH-CKS50TW¡×¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê½ÅÄã²»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²»¶Á¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÄã²»¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤ÁõÃå¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¿·µ¬³«È¯¤µ¤ì¤¿Âç¸ý·Â¥É¥é¥¤¥Ðー¡ÊÄ¾·Â9mm SOLID BASS HD TWS¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â¤¤Ì©ÊÄÀ¤Ë¤è¤êÄã²»¤òÆ¨¤µ¤º²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇÏ¢Â³20»þ´Ö¡Ê¢¨1¡Ë¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2021Ç¯9·î¸½ºß¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«Ä´¤Ù¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½OFF»þ¡£Æ±µ¡Ç½ON»þ¤Ï15»þ´ÖºÆÀ¸¡£»ÈÍÑ¾ò·ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£
´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖATH-TWX9¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§36,300±ß¢Í¥»ー¥ë²Á³Ê¡§18,150±ß
¡¡¼þ°Ï¤Î³°²»¤ò¥Þ¥¤¥¯¤Ç¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÃå¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢³°¤Î²»¤ò¤è¤ê¼«Á³¤Ê´¶³Ð¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖConnect¡×¤ò»È¤Ã¤Æ³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¥ì¥Ù¥ë¤ò5ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
¡¡2Âæ¤ÎBluetoothµ¡´ï¤ØÆ±»þÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ËèÆü»È¤¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¡¢»Å»ö¤Ç»È¤¦PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤«¤é2Âæ¤òÁª¤Ó¡¢Æ±»þ¤ËBluetoothÀÜÂ³²ÄÇ½¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ØÃå¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·Ä¾¤¹¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£