°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡¡30Ç¯Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢½¸¤á¡×
ÇÐÍ¥°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ê50¡Ë¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥í¡¼¥°¡¼¡×Âç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
5·î22Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡£¸ø³«2½µ´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ16²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¤¬·àÃæ¤ÇÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·ÅÐ¾ì¡£¡Ö·à¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤¿¿Æ»Ò¤Îå«¤ÎÂçËÁ¸±¤ò¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤é¤ì¤¿´¶³´¿¼¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡Ö¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥°¥í¡¼¥°¡¼¤Ë¸«¤»¤ëÍ¥¤·¤µ¤È°¦¾ð¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
30Ç¯Á°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢½¸¤á¡£¥°¥í¡¼¥°¡¼¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤¹¤Æ¤¤Ç¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¥°¥Ã¥º¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Íµ¤³ÈÂç¤ò´ê¤Ã¤¿¡£