¡Ú³ÚÅ·¥»ー¥ë¡ÛPhilips¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤¬ºÇÂçÄÌ¾ï¤Î57%¥ª¥Õ¡£¡ÖPhilips Fidelio FB1¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ú¥¹ー¥Ñー¥»ー¥ë2026.6¡Û
¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§6·î4Æü20»þ～6·î11Æü1»þ59Ê¬¡Ê¢¨Àè¹Ô¥»ー¥ë¡§6·î3Æü20»þ～6·î4Æü19»þ59Ê¬¡Ë ¡ÚPhilips ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§6·î4Æü20»þ～6·î11Æü1»þ59Ê¬ ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§ ¡ÖPhilips Fidelio FB1¡×59,800±ß ¡ÖPhilips TAB8750¡×46,900±ß ¡ÖPhilips TAB8510¡×29,900±ß
¡¡³ÚÅ·¤Ï¡¢¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Philips¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ6·î4Æü20»þ¤«¤é6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¡¢IMAX¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤È²»¶Á¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½²ÄÇ½¤ÊIMAX Enhanced¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î1ËÜ¤Ç7.1.2ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖPhilips Fidelio FB1¡×¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥µ¥Ö¥¦ー¥Õ¥¡ー¤òÆâÂ¢¤·¡¢Dolby Atmos¤Ë¤è¤ë3D¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖTAB8750¡×¡¢ºÇÂç550W¤Î¥Ñ¥ïー¤È5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤è¤ëÂ¿Êý¸þ¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖTAB8510¡×¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤½¤ì¤¾¤ì³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖPhilips Fidelio FB1¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§138,000±ß¢Í¥»ー¥ë²Á³Ê¡§59,800±ß¡Ê57%¥ª¥Õ¡Ë
¡ÖPhilips TAB8750¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§99,800±ß¢Í¥»ー¥ë²Á³Ê¡§46,900±ß¡Ê53%¥ª¥Õ¡Ë
¡ÖPhilips TAB8510¡×
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§69,800±ß¢Í¥»ー¥ë²Á³Ê¡§29,900±ß¡Ê57%¥ª¥Õ¡Ë