ÃæÂ¼»þÂ¢¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½é¤Î¡Ö¶â³Õ»û¡×ÀãÉ±¤ò¹¥±é¡¡Ì¾¾ìÌÌ¡ÖÄÞÀèÁÍ¡×¤ÇÇï¼ê³åºÓ
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼»þÂ¢¤¬£³Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÏ»·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£²£µÆüÀé½©³Ú¡Ë¤ÎÃë¤ÎÉô¡ÖµÀ±àº×Îé¿®¶Äµ¡¡¶â³Õ»û¡×¤Ç¾´ÆÂ©½÷ÀãÉ±¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ÀãÉ±¤Ï¡ÖËÜÄ«Æû»Í¹§¡×¤ÎÈ¬½Å³ÀÉ±¡¢¡Ö³ùÁÒ»°Âåµ¡×¤Î»þÉ±¤ÈÊÂ¤Ö½÷·Á¤ÎÂçÌò¡Ö»°É±¡×¤Î°ì¤Ä¡£»þÂ¢¤Ï£´·î¤ËÈ¬½Å³ÀÉ±¤ò±é¤¸¤Æ¡Ö»°É±¡×¤òÀ©ÇÆ¡£ÀãÉ±¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤ÈÇîÂ¿ºÂ¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÉÊ³Ê¤È¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀãÉ±¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ºù¤¬ºé¤¸Ø¤ë¶â³Õ»û¡£·Ä¼÷±¡Æô¡ÊÃæÂ¼¶ÓÇ·½õ¡Ë¤òÍ©ÊÄ¤·Î©¤ÆäÆ¤â¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·²¼¤òÁÀ¤¦¡Ö¹ñÊø¤·¡×¤Î¾¾±ÊÂçÁ·¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¡£Äï¤Îµ´Æ£ÂÀ¡ÊÃæÂ¼¼ïÇ·½õ¡Ë¤È¸ë¤òÂÇ¤ÄÂçÁ·¤ØÊô¸ø¤òË¾¤àº¡²¼ÅìµÈ¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤¬ÂçÁ·¤Î²È¿Ã¡¦½½²Ï·³Ê¿¡ÊÃæÂ¼²Î¾º¡Ë¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£°ìÊý¡¢ÀãÉ±¡Ê»þÂ¢¡Ë¤ÏÉã¤ÎµØ¡Ê¤«¤¿¤¡Ë¤ÎÂçÁ·¤Ë¤è¤Ã¤Æºù¤ÎÌÚ¤ËÆì¤Ç¤·¤Ð¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡É×¡¦¼íÌîÇ·²ðÄ¾¿®¡ÊÃæÂ¼ÊÆµÈ¡Ë¤ÈÊÌ¤ì¡¢Ã²¤Èá¤·¤àÀãÉ±¤¬¡¢¹ß¤ê¤·¤¤ëºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò½¸¤á¤ÆÄÞÀè¤ÇÁÍ¡Ê¤Í¤º¤ß¡Ë¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡£¡ÖÄÞÀèÁÍ¡×¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÍÍ¼°Èþ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëËÜºîºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¡£»þÂ¢±é¤¸¤ëÀãÉ±¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¡£º²¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÁÍ¤¬ÀãÉ±¤Î´íÆñ¤òµß¤¦¤È¡¢µÒÀÊ¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£