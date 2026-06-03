¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Î¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Î²«¶âÁü¡¡¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¤Ç¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×³«ºÅ
Ì¾¸Å²°¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿²«¶âÅ¸¤Ë¡¢¤¢¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂç²«¶âÅ¸¡×¡£
1980Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óÌ¡²è¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¥±¥ó¥·¥í¥¦¤òºÆ¸½¤·¤¿²«¶âÁü¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤µ¤ÏÌó1.9m¡£
¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎËÜÂÎ¤Ë¡¢1500Ëç¤Î¶âÇó¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÊª¤Î¶â¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÚÆù¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×(Ì¾¸Å²°¤Î¥Õ¥¡¥ó)
Á´¹ñ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤¤¤¦¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Î²«¶âÁü¤Ï¡¢»²¹Í²Á³Ê¤Ç4400Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
Âç²«¶âÅ¸¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£
8Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
À¤ÅÄÃ«¶è,
¹©¾ì,
²Æì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³ùÁÒ,
Ï·¸å,
¥Û¥Æ¥ë,
½»Âð