°ìÂÎÃ¯¤À¡Ä¡©¡¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÉñÂæ°§»¢¡¡°ÛÎã¤ÎÅÐ¾ì¡Ö¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×ÀµÂÎ¤Ï£µ£°ºÐ¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥°¥í¡¼¥°¡¼¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¡Ê£¹¡Ë¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢º£ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃ¦¤°¤È¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤¤¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È½Â¤¤À¼¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï£³£°Ç¯°Ê¾å¤Î¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ©»Ò¤È¡Ê¸ø³«¡Ë½éÆü¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂ©»Ò¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¡£¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥°¥í¡¼¥°¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆ¤Ó¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ö¡Ý¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£¶¡Ë¡×¸å¤ËÌµË¡ÃÏÂÓ¤È²½¤·¤¿¶ä²Ï¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¸É¹â¤Î¾Þ¶â²Ô¤®¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¤È¶¯Âç¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÈë¤á¤¿¥°¥í¡¼¥°¡¼¤ÎËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£