»ÔÀîÍ³µªÇµ¡ÖµÕ¶¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤À¤è¡×ÍñÁã¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿
±é²Î²Î¼ê¤Î»ÔÀîÍ³µªÇµ¡Ê50¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Êì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
24Ç¯6·î¤ÎÍñÁã¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤Ç»ÒµÜ¤äÍñÁã¤ÎÀÚ½ü¤ò¤·¤¿»ÔÀî¡£Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤¿Êì¤Ï¸½ºß81ºÐ¤Ç¡¢Éã¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÂð·ú¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£Ç¾À¤Þ¤Ò¤Î·»¤È¡¢»ÔÀî¤ò°é¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ÔÀî¤ÏÊì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£MC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÉÏË³¤Ç¤â¡¢¤Ä¤é¤¯¤Æ¤âÀäÂÐµã¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖËÜÅö¤ËÎÞ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï·»¤¬Î¹Î©¤Ã¤¿»þ¤È¡¢½é¤á¤Æ¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤È¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Î¼£ÎÅ¤¬ºÇ¸å½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡£Êì¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤é¤¤¤³¤³¤È¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Ïº£¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È²¿¤«Âç¤¤Ê»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤·¡£¤³¤ì¤Ï¡ØµÕ¶¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤¤¤Ä¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ª¼êÀö¤¤¤ÎÃæ¤È¤«¡ØµÕ¶¡Ù¤È¤«¡ØÅØÎÏ¡Ù¤È¤«¡Ä¡£Êì¤ÎÉ®»ú¤Ç¡¢È¾»æ¤Ë½ñ¤¤¤¿»æ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¡¢¤½¤ì¤ÏÍÄ¤¤º¢¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¤¨¤¨¡Á¡¢¤â¤¦µÕ¶¤È¤«¤ä¤À¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢Åö»þ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡£¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤È¤«¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÊì¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Ê¤È¡Ä¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£