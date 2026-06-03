¥»¥Ö¥ó¥¹¡¦¥Ù¥¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡MV¤Î¥á¥ó¥ÐーÊÌ¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â
¡¡¥»¥Ö¥ó¥¹¡¦¥Ù¥¬¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ò6·î7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢Creepy Nuts¡¢YOASOBI¡¢SiM¡Ä¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÈºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥½¥ó¡É¤Î±ÉÍÀ¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹Âè3ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Î¼óÅÔ¹âÂ®¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥·¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Èー¥¥çー¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥½¥ó¥°¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯²µ½÷¿´¤òÄÖ¤Ã¤¿²Î»ì¤âÆÃÄ§¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ìë¤Î¼ÖÁë¤Ë±Ç¤ë¥Í¥ª¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¤ÈÆ±Æü¤Î6·î7Æü19»þ¤Ë¤ÏMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÆü¤è¤ê4ÆüÏ¢Â³¤Ç¡¢³ÆSNS¤Ë¤Æ¥á¥ó¥ÐーÊÌ¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â½ç¼¡¸ø³«¡£¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥¶ー¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥¤¥Þ¥¤¤¬¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤ò¾è¤»¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Óー¥È¤ò¹ï¤à±éÁÕ¥·ー¥ó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¥¹¡¦¥Ù¥¬¤Ï¡¢7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·î7Æü¤ËShibuya MilkyWay¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«¼ç´ë²è¡Ø7thSense - Shibuya MilkyWay ÊÔ -¡Ù¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë