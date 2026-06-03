ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤Î±üÇ½ÅÐ¤Ç¹çÆ±ÅÀ¸¡ ¹ñ¤äÀÐÀî¸©¤¬Àî¡¦³¤´ß¤Î´í¸±²Õ½ê¤ò³ÎÇ§
ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©¡¦±üÇ½ÅÐ¤ÎÀî¤ä³¤´ß¤Ç¤Ï¡¢Çß±«¤äÂæÉ÷¤Îµ¨Àá¤òÁ°¤Ë¹ñ¤ä¸©¤¬¡¢3Æü¡¢´í¸±¤Ê²Õ½ê¤òÅÀ¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¼î½§»ÔÆâ¤Ç¹ñ¤ÎÄ¾³í»ö¶È¤ä¸¢¸ÂÂå¹Ô¤ÇÉüµì»ö¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³¤´ß¤ä²ÏÀî¤Ê¤É4¤«½ê¤ò²ó¤ê¡¢¸©¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤é13¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸î´ß¤¬Êø¤ì¤¿¼î½§»Ô¾å¸ÍÄ®¤Î¡ÖÊõÎ©Àµ±¡³¤´ß¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤ä¹âÄ¬¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿¦°÷¤é¤¬¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ê²Õ½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ç¤Ï2025Ç¯8·î¡¢Äãµ¤°µ¤Ë¤è¤ë¹âÄ¬¤Ç160Åï°Ê¾å¤¬¿»¿å¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¸î´ß¤ÎÉüµì¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÇ½ÅÐÉü¶½»öÌ³½ê¡¦²¬Åè¹¯»ÒÉû½êÄ¹¡Ö±«¤¬¹ß¤ë¤ÈÊø¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤ÀÉüµìÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦½ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²¾Àß¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ê¤òÃæ¿´¤ËÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¸«¤ÆÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
½Ð¿å´ü¹çÆ±ÅÀ¸¡¤Ï5Æü¡¢ÎØÅç»Ô¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£