Àª¤¤¤è¤¯¿å¤¬Î®¤ì¤ëÂ¦¹Â¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡¡µ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤¿»ä¤Ï¡Ê»³Íü¸©¡¦50Âå½÷À¡Ë
¤ªµÒÍÍ¤ÎÂç»ö¤Ê½ñÎà¤ò¡¢¸í¤Ã¤ÆÂ¦¹Â¤ËÍî¤È¤·¤ÆÂç¹²¤Æ¡£
¡ÚÂÎ¸³ÃÌ¡ÛÅ¾ÅÝ¤·¤¿½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸3¿ÍÁÈ¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Äº£¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë½ÐÍè»ö
¤¹¤ë¤È¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Â¦¹Â¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
»³Íü¸©ºß½»¤Î50Âå½÷À¡¦K¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡£
¡ãK¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
»³Íü¸©Ç£ºê»ÔÆâ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é35Ç¯ÄøÁ°¤Î²Æº¢¡¢»ä¤ÏÅö»þ¡¢ÃÄÂÎ¿¦°÷1Ç¯ÌÜ¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÂð1¸®1¸®¤Ë½ñÎàÅù¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÓÃæ¡¢¤«¤Ð¤ó¤«¤é¼¡¤Î¤ªµÒÍÍÂð¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë½ñÎà¤ò¼ê¸µ¤Ë½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î½ñÎà¤ò¸í¤Ã¤ÆÂ¦¹Â¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤ËÅÄ¤ó¤Ü¤â¤¢¤ê¡¢Â¦¹Â¤Ë¤Ï¿å¤¬Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÃæÇ¯ÃËÀ¤Ë
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ñÎà¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤¢¤¿¤Õ¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢Ãæ¹âÀ¸¤é¤·¤ÃË¤Î»Ò¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÂ¦¹Â¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢½ñÎà¤ò½¦¤¤¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¸À¤¨¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¸À¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢¤½¤ÎÃË¤Î»Ò¤âÎ©ÇÉ¤ÊÃæÇ¯ÃËÀ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤»×¤¤½Ð¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤¤¡ª¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¿ÆÀÚ¼«Ëý¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¿ÆÀÚÌÜ·âÃÌ¡×¤Ê¤É¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¡¢ÀÊÌ¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¸³ÃÌÃæ¤Î¾ì½ê¤ä¸ÇÍÌ¾»ìÅù¤Î¾ðÊó¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë