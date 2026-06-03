¼êÄÍ¼£Ãî»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¼Ì³ÚÊÝ²ð¡×¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥³¡×¥½¥Õ¥Ó¤¬6·î10Æü¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤«¤éÈ¯Çä
¡¡¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥½¥Õ¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¶õ¹©Ë¼¤Ï¡¢¼êÄÍ¼£Ãî»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¼Ì³ÚÊÝ²ð¡×¤È¡Ö¥æ¥Ë¥³¡×¤ò¥½¥Õ¥Ó²½¤·¤Æ6·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡Ö¼Ì³ÚÊÝ²ð¡×¤¬9,350±ß¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥³¡×¤¬12,100±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ·²¤Ï¡Ö¼êÄÍ¼£Ãî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º Sofvi Collection¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¤Î¤â¤È¸¶ºîÌ¡²è¤Î¥·ー¥ó¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¼êÄÍ¼£Ãî»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¶ÊÀþ¤ò¥½¥Õ¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¤·Á¤È¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëÅÉÁõ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ì³ÚÊÝ²ð¡×¤ÏÌ¡²è¡Ö»°¤ÄÌÜ¤¬¤È¤ª¤ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ª¥¹¤ÎÔä¡×¤Ç¡Ö¥«¥ó¥«¥¤Çî»Î¡×¤ÎÉô²¼¤ËÄ¶Ç½ÎÏ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¡£¥µ¥¤¥º¤Ï75¡ÊÉý¡Ë¡ß80¡Ê±ü¹Ô¤¡Ë¡ß130¡Ê¹â¤µ¡Ëmm¡£¡Ö¥æ¥Ë¥³¡×¤ÏÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ö¥æ¥Ë¥³¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¡ÖÌîµí¤ÎµÖ¡×¤Ç¡Ö¥Æ¥£¥Ô¡×¤¬¡Ö¥á¥¢¥ê¡×¤ÎËË¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï140¡ÊÉý¡Ë¡ß75¡Ê±ü¹Ô¤¡Ë¡ß115¡Ê¹â¤µ¡Ëmm¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜÀ½ÉÊ·²¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¼Ì³ÚÊÝ²ð¡×¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥³¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÂ¾¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥±¥ó¥¨¥ì¥¹¥È¥¢¡×¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¡Ö¥±¥ó¥¨¥ì¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¡Ú¼êÄÍ¼£Ãî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º Sofvi Collection 007 ¼Ì³ÚÊÝ²ð¡Û ¡Ú¼êÄÍ¼£Ãî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º Sofvi Collection 008 ¥æ¥Ë¥³¡Û
¹ØÆþÆÃÅµ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É
(C)Tezuka Productions