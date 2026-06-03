¥â¥È¥°¥Ã¥Ä¥£¡Ö¡È¿·¡É¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡×È¯Çä¡ª ´õ¾¯¤Ê½ÄÃÖ¤¶õÎäV¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡õ·ÚÎÌ¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀÇ½¤òÈ¯´ø¡ª ¿·¿§¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÖV7¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×ÅÐ¾ì
ÅÁÅý¤ò´Ó¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ö¥é¥ó¥É
¡¡¥Ô¥¢¥Ã¥¸¥ª¥°¥ë¡¼¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ð¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥â¥È¥°¥Ã¥Ä¥£¡×¤ÎV7¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡ÖV7 SPORT¡ÊV7¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿·¿§¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯5·î29Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¼õÃí¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÁÅý¤ÎOHV½ÄÃÖ¤¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¡ª ¥â¥È¥°¥Ã¥Ä¥£¡ÖV7¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÇÓµ¤ÎÌ853cc¤Î¶õÎä90ÅÙ ½ÄÃÖ¤V¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥Ã¥·¥å¥í¥Ã¥É¤ò²ð¤·¤Æ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀ©¸æ¤¹¤ëOHV¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¿·¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¡ÖEuro 5¡Ü¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï6900rpm¤Ç67.3HP¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï4400rpm¤Ç79Nm¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢ÆÃ¤ËÃæÄã²óÅ¾°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£ÍÆÎÌ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¥¨¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¿·¤·¤¤¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¤Î¥¯¡¼¥ê¥ó¥°²óÏ©¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÇ½¤È¸úÎ¨¤¬¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÁõÈ÷¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥×¥ê¥í¡¼¥ÉÄ´À°µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¦µ41mmÅÝÎ©¥Õ¥©¡¼¥¯¤òºÎÍÑ¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¤Î4¥Ô¥¹¥È¥ó¥â¥Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤È¦µ320mm¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥À¥Ö¥ë¤ÇÁõÈ÷¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖV7 ¥¹¥È¡¼¥ó¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤«¤é1.8kg·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤¿6ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6¼´´·ÀÂ¬Äê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊIMU¡Ë¤¬¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ABS¤È¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÀ©¸æ¤·¡¢°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ROAD¡¢RAIN¡¢¤½¤·¤ÆÀìÍÑ¤ÎSPORT¤È¤¤¤¦3¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥â¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëµ¡Ç½¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¡¼¥¨¥ó¥É¤Î¥ß¥é¡¼¤ä¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¥È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥¢¥ë¥ß¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¡¼¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¹ï°õ¤µ¤ì¤¿V7 Sport¤Î¥í¥´¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åô²ÐÎà¤ÏÁ´¤ÆLED¤Ç¡¢DRL¡Ê¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Ï¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏLCD¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¥®¥¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥â¡¼¥É¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÀßÄêÂ®ÅÙ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÀÜÂ³¤·¤ÆÄÉ²Ãµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖMoto Guzzi MIA¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¥Ï¥ó¥É¥°¥ê¥Ã¥×¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¶¹âÂ®¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¡Ö¥â¥ó¥Ä¥¡¥ì¥Ã¥É¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¡Ö¥ì¥Ë¥ã¡¼¥Î¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤È¡Ö¥é¡¼¥ê¥ª¥°¥ì¡¼¡×¤â·ÑÂ³ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï168Ëü3000±ß¤Ç¡¢½Ð²Ù¤Ï2026Ç¯7·î¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÁÀâÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀÇ½¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿°ìÂæ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£