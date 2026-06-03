ÅÄÊÕÅí»Ò¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¡Ö¤¤ß¤Î²»¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¡×Íè½©¸ø³«¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÊÕÅí»Ò¡Ê26¡Ë¤¬±Ç²è¡Ö¤¤ß¤Î²»¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¡×¡Ê´ÆÆÄº£°æÏÂµ×¡¢Íè½©¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤·Ìö¿ÊÃæ¤Ç¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¤ÇÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¾¼ÏÂ42Ç¯¤ËÊ¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¤Î»ë³Ð¤ÈÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹»ÜÀß¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²»³Ú¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥º¡×¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£ÅÄÊÕ¤Ï¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë²»³Ú¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯Îð¤È¤«Î©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯10·î¤«¤éÊ¡°æ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£Éã¿ÆÌò¤òÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡Ê60¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£