¡Úµ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¡¦£ÇIIIÃæÌî¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡Û·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡½éÆü¤ÏÃ±µ³Àï¡Ö¤¤¤¤·Á¡¢¤¤¤¤´¶³Ð¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ£ÇIII¡Ö³«Àß£·£·¼þÇ¯µÇ°¡¡Âè£³£²²óÃæÌî¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡×¤¬£´Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡£Á°È¾Àï¤ÏÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê£³£µ¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤À¤¬¡¢É½¾ð¤ËÈá´Ñ¤Î¿§¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÃÏ¸µÊ¿ÄÍ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÏÌµÇ°¤Î½à·èÍî¼Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤Ê¤·¡££Ç£ÐÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ëÀ®ÀÓ¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê²¦¼Ô¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤âÁá¤¤¡£Éüµ¢Àï¤ÎÁ°²óÉðÍºÁ´¥×¥íµÇ°¤Ç¤ÏÁá¡¹¤ËÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£½éÆüÍ¥½¨¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç£¸ÈÖ¼ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²÷Â¤Þ¤¯¤ê¤òÈäÏª¤·ÈÖ¼ê¤Î¿¼Ã«ÃÎ¹¤È¤â¤É¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢£²ÆüÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥í¥Ô¥¹¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¤Ï¤ÇÂÇ¾â¤«¤é¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¤Ç¿¼Ã«¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£Ï¢Æü¥é¥¤¥ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÂÎ¤ä¼«Å¾¼Ö¤â´Þ¤á¤Æà¤¢¤¢¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿á¤È¤«à¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÍ°ÕµÁ¤Ê³«ºÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¤ÎÌó£±½µ´Ö¤Ç¡ÖÂÎ¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Å¾¼Ö¤ÎÇº¤ß¤âÁ°²ó¤è¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¿¨¤Ï·¿ÄÌ¤ê¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿½éÆüÆÃÁª¤ÏÃ±µ³Àï¡£¡Ö·ë²Ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤¤·Á¤ä¤¤¤¤´¶³Ð¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£Ã±µ³¤ÇÀ©¤·¤¿£Ç£Ð¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£Àá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼¡Àá¤Î£Ç£É¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤âÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£