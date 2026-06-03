Ä»¼è¸©¤È·§ËÜ¸©¤Î¡í¤ª¤¤¤·¤¤¶¦ÄÌÅÀ¡í¤È¤Ï? - È¬Ë§±à¡Ö³äË£ BUTAI¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¥Õ¥§¥¢
È¬Ë§±à¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö³äË£ BUTAI¡×(ÅìµþÅÔ¹Á¶è/¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£ ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ LUFTBAUM29F)¤Ç6·î6Æü¡Á26Æü¡¢Ä»¼è¸©¤È·§ËÜ¸©¤Î¸·Áª¿©ºà¤òÌ£¤ï¤¦¡Ö¿©¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹Ä»¼è¸©¡ß¿©¤Î¤ß¤ä¤³·§ËÜ¸©¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
È¬Ë§±à¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö³äË£ BUTAI¡×¤Ç¡Ö¿©¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹Ä»¼è¸©¡ß¿©¤Î¤ß¤ä¤³·§ËÜ¸©¥Õ¥§¥¢¡×
¡û¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¥¤¥«¡×¤È¡ÖÏÂµí¡×¤¬Ì¾»ºÉÊ
¿©ºà¤¬ËÉÙ¤Ç¡Ö¿©¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹Ä»¼è¸©¡×¤È¡Ö¿©¤Î¤ß¤ä¤³·§ËÜ¸©¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ëÎ¾¸©¡£º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë"¥¹¥¤¥«"¤È"ÏÂµí"¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÄ»¼èÏÂµí¥ª¥ì¥¤¥ó55¡×¤ä¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¤¢¤«µí¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¾¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÂµí¤ò¥á¥¤¥ó¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¤Î¾¸©¤Î¥¹¥¤¥«¤ò¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¸æÁ·¡ÖÄ»¼è¡ç·§ËÜ ÏÂµí¤È¥¹¥¤¥«¤¬¤à¤¹¤Ö½é²Æ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¸æÁ·¡×(8,800±ß/¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ10%ÊÌ)¤ò1Æü15¿©¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¸æÁ·¡ÖÄ»¼è¡ç·§ËÜ ÏÂµí¤È¥¹¥¤¥«¤¬¤à¤¹¤Ö½é²Æ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¸æÁ·¡×(8,800±ß/¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ10%ÊÌ¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©¡¢Í½Ìó¤ÏÍèÅ¹Æü2ÆüÁ°¤Î12»þ¤Þ¤Ç)
¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤â¤È¤¢¤«µí¥é¥ó¥×¤Î¥Ó¥Õ¥«¥Ä¡£ÏÂÉ÷¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æ£¸¶¤ß¤½¤³¤¦¤¸Å¹(Ä»¼è¸©È¬Æ¬·´¼ãºùÄ®)¤ÎÌµÅº²ÃÌ£Á¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÄ»¼èÏÂµí¥ª¥ì¥¤¥ó55¥Á¥Þ¥(¥¹¥ÍÆù)¤ÈÄ»¼è¸©»ºÀÖ¥ï¥¤¥ó(Âç»³¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¼è¸©»º¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÈÄ»¼è¸©»ºÇò¥Í¥®¡¢¿ÍµÈµåËá»º°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤¬°ú¤Î©¤ÆÌò¤Ë¡£
¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¤¢¤«µí¥é¥ó¥×¤Î¥Ó¥Õ¥«¥Ä¡ßÄ»¼èÏÂµí¥ª¥ì¥¤¥ó55¥Á¥Þ¥(Âç»³¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼)¡×
°¤ÁÉ¤Î¼«Á³¤Ç°é¤Þ¤ì¡¢ÀÖ¿È¤ÎÇ»¤¤»ÝÌ£¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¤¢¤«µí(GIÅÐÏ¿)¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¹õÌÓÏÂµí¤Î»ÏÁÄ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄ»¼è¸©¤Î¹õÌÓÏÂµí"µ¤¹â"¤Î·ìÅý¤ò·Ñ¤®¡¢¥ª¥ì¥¤¥ó»À´ÞÍÎ¨55%°Ê¾å¤Î¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡ÖÄ»¼èÏÂµí¥ª¥ì¥¤¥ó55¡×
¤ª¤«¤º¤ÎÆóÃÊ½Å¤Ë¤â¡¢·§ËÜ¸©»º¤Î¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤¨¤Ó¡×¤äÄ»¼è¸©»º¤Î¡Ö¥¯¥í¥Þ¥°¥í¡×¤È¶¯¤¤¤Í¤Ð¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÄ»¼è¸©»º¤ÎÄ¹°ò¡Ö¤Í¤Ð¤ê¤Ã¤³¡×¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¸©»º¡Ö¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡×¤Ê¤É¡¢Î¾¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·§ËÜ¸©»º¼Ö³¤Ï·¤È²Ø»Ò¤ÎÅ·¤×¤é Å·ÁðÅ·Á³±ö¡Ø·î¤Î±ö¡ÙÁô±ö¤òÅº¤¨¤Æ¡×
¡ÖÄ»¼è¸©»ºÅ·Á³¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Î¤È¤í¤í¤¬¤± ¤Í¤Ð¤ê¤Ã¤³¡×¡Ö·§ËÜ¸©»º¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î²ÏÆâÈÕ´»²Ì½Á¥Þ¥ê¥Í¡×¡Ö¤Á¤à¤é¤µ¤ó¤Î¤È¤¦¤Õ¤Á¤¯¤ï¤È¤¢¤´¤Á¤¯¤ï¡×¡ÖÄ»¼è¸©»º¸¶ÌÚÄÇÂû¤È¤Ã¤È¤ê115¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¿»¤·¡×
ÎÁÍý¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄ»¼è¸©»º¡ØÀ±¶õÉñ¡Ù¤Î¶ä¤·¤ã¤êÅÚÆé¸æÈÓ¡×¤È¡Ö³äË£ BUTAI¼«Ëý¤Î½Ð½Á¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¤Í¤®¤Þ½Á¡×¡Ö´Å¿Ý¤é¤Ã¤¤ç¤¦ÄÒ¤±¡×¡£
¡ÖÄ»¼è¸©»º¡ØÀ±¶õÉñ¡Ù¤Î¶ä¤·¤ã¤êÅÚÆé¸æÈÓ¡×¡Ö³äË£ BUTAI¼«Ëý¤Î½Ð½Á¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¤Í¤®¤Þ½Á¡×¡Ö´Å¿Ý¤é¤Ã¤¤ç¤¦ÄÒ¤±¡×
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢·§ËÜ¸©»º¥¹¥¤¥«¤Î¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÄ»¼è¸©»º¥¹¥¤¥«¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ¤ò¤Î¤»¤¿¤â¤Î¡£
·§ËÜ¸©»º¥¹¥¤¥«¤Î¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¡ßÄ»¼è¸©»º¥¹¥¤¥«¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ
·§ËÜ¸©»º¥¹¥¤¥«¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×
Ä»¼è¸©»º¥¹¥¤¥«¡ÖÂç±ÉÀ¾±»¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖGIÄ»¼è¡×¤ÎÇ§Äê¼ò¤Ç¤¢¤ëÀéÂå¤à¤¹¤Ó¼òÂ¤¡ÖÀéÂå¤à¤¹¤Ó ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¶¯ÎÏ50¡×¤È·§ËÜ¸©¤Î¿ÍµÈµåËá¤ÎÉ÷ÅÚ¤äÎò»Ë¤¬°é¤ó¤ÀµåËá¾ÆÃñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¾¾ËÜ¼òÂ¤¾ì¤Î¡ÖèßÎÐ¡×¤âÊÌÅÓÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÀéÂå¤à¤¹¤Ó¼òÂ¤¡ÖÀéÂå¤à¤¹¤Ó ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¶¯ÎÏ50¡×¡¢¾¾ËÜ¼òÂ¤¾ì¤ÎµåËá¾ÆÃñ¡ÖèßÎÐ¡×
6·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¡¦Ê¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¡¢·§ËÜ¸©¡¦ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê »³²¼ÍºÊ¿ÉûÂç¿Ã¤¬ÅÐÃÅ¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¿°æÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤ÇÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë±ï¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë³äË£ BUTAI¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÈ¬Ë§±à¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¡¦´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿°æÃÎ»ö¤Ï¡ÖÄ»¼è¸©¤È·§ËÜ¸©°ì½ï¤Ë"¤È¤ê""¤¯¤Þ"¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Î¾¸©¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Ð¤ªµÒÍÍ¤Ï¸µ"¤È¤ê"¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¤òÈäÏª¡¢ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤â¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¿©¤Î¤è¤µ¤ò¹¤²¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä»¼è¸©¡¦Ê¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¡¢·§ËÜ¸©¡¦ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê »³²¼ÍºÊ¿ÉûÂç¿Ã¤¬ÅÐÃÅ¡¢¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»³²¼ÉûÂç¿Ã¤âÁ°¿¦¤ÇÄ»¼è¸©¤ËÉëÇ¤·Ð¸³¤¬¤¢¤êÎ¾ÃÎ»ö¤È±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Ê¿°æÃÎ»ö¤È¥È¥ê¥Ô¡¼
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤È¤¯¤Þ¥â¥ó
È¬Ë§±à¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö³äË£ BUTAI¡×¤Ç¡Ö¿©¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹Ä»¼è¸©¡ß¿©¤Î¤ß¤ä¤³·§ËÜ¸©¥Õ¥§¥¢¡×
¡û¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¥¤¥«¡×¤È¡ÖÏÂµí¡×¤¬Ì¾»ºÉÊ
¿©ºà¤¬ËÉÙ¤Ç¡Ö¿©¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹Ä»¼è¸©¡×¤È¡Ö¿©¤Î¤ß¤ä¤³·§ËÜ¸©¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ëÎ¾¸©¡£º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë"¥¹¥¤¥«"¤È"ÏÂµí"¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÄ»¼èÏÂµí¥ª¥ì¥¤¥ó55¡×¤ä¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¤¢¤«µí¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¾¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÏÂµí¤ò¥á¥¤¥ó¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¤Î¾¸©¤Î¥¹¥¤¥«¤ò¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¸æÁ·¡ÖÄ»¼è¡ç·§ËÜ ÏÂµí¤È¥¹¥¤¥«¤¬¤à¤¹¤Ö½é²Æ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¸æÁ·¡×(8,800±ß/¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ10%ÊÌ)¤ò1Æü15¿©¸ÂÄê¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤â¤È¤¢¤«µí¥é¥ó¥×¤Î¥Ó¥Õ¥«¥Ä¡£ÏÂÉ÷¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æ£¸¶¤ß¤½¤³¤¦¤¸Å¹(Ä»¼è¸©È¬Æ¬·´¼ãºùÄ®)¤ÎÌµÅº²ÃÌ£Á¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÄ»¼èÏÂµí¥ª¥ì¥¤¥ó55¥Á¥Þ¥(¥¹¥ÍÆù)¤ÈÄ»¼è¸©»ºÀÖ¥ï¥¤¥ó(Âç»³¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¼è¸©»º¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÈÄ»¼è¸©»ºÇò¥Í¥®¡¢¿ÍµÈµåËá»º°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤¬°ú¤Î©¤ÆÌò¤Ë¡£
¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¤¢¤«µí¥é¥ó¥×¤Î¥Ó¥Õ¥«¥Ä¡ßÄ»¼èÏÂµí¥ª¥ì¥¤¥ó55¥Á¥Þ¥(Âç»³¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼)¡×
°¤ÁÉ¤Î¼«Á³¤Ç°é¤Þ¤ì¡¢ÀÖ¿È¤ÎÇ»¤¤»ÝÌ£¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¤¢¤«µí(GIÅÐÏ¿)¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¹õÌÓÏÂµí¤Î»ÏÁÄ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄ»¼è¸©¤Î¹õÌÓÏÂµí"µ¤¹â"¤Î·ìÅý¤ò·Ñ¤®¡¢¥ª¥ì¥¤¥ó»À´ÞÍÎ¨55%°Ê¾å¤Î¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡ÖÄ»¼èÏÂµí¥ª¥ì¥¤¥ó55¡×
¤ª¤«¤º¤ÎÆóÃÊ½Å¤Ë¤â¡¢·§ËÜ¸©»º¤Î¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤¨¤Ó¡×¤äÄ»¼è¸©»º¤Î¡Ö¥¯¥í¥Þ¥°¥í¡×¤È¶¯¤¤¤Í¤Ð¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÄ»¼è¸©»º¤ÎÄ¹°ò¡Ö¤Í¤Ð¤ê¤Ã¤³¡×¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¸©»º¡Ö¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡×¤Ê¤É¡¢Î¾¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·§ËÜ¸©»º¼Ö³¤Ï·¤È²Ø»Ò¤ÎÅ·¤×¤é Å·ÁðÅ·Á³±ö¡Ø·î¤Î±ö¡ÙÁô±ö¤òÅº¤¨¤Æ¡×
¡ÖÄ»¼è¸©»ºÅ·Á³¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Î¤È¤í¤í¤¬¤± ¤Í¤Ð¤ê¤Ã¤³¡×¡Ö·§ËÜ¸©»º¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î²ÏÆâÈÕ´»²Ì½Á¥Þ¥ê¥Í¡×¡Ö¤Á¤à¤é¤µ¤ó¤Î¤È¤¦¤Õ¤Á¤¯¤ï¤È¤¢¤´¤Á¤¯¤ï¡×¡ÖÄ»¼è¸©»º¸¶ÌÚÄÇÂû¤È¤Ã¤È¤ê115¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¿»¤·¡×
ÎÁÍý¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄ»¼è¸©»º¡ØÀ±¶õÉñ¡Ù¤Î¶ä¤·¤ã¤êÅÚÆé¸æÈÓ¡×¤È¡Ö³äË£ BUTAI¼«Ëý¤Î½Ð½Á¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¤Í¤®¤Þ½Á¡×¡Ö´Å¿Ý¤é¤Ã¤¤ç¤¦ÄÒ¤±¡×¡£
¡ÖÄ»¼è¸©»º¡ØÀ±¶õÉñ¡Ù¤Î¶ä¤·¤ã¤êÅÚÆé¸æÈÓ¡×¡Ö³äË£ BUTAI¼«Ëý¤Î½Ð½Á¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¤Í¤®¤Þ½Á¡×¡Ö´Å¿Ý¤é¤Ã¤¤ç¤¦ÄÒ¤±¡×
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢·§ËÜ¸©»º¥¹¥¤¥«¤Î¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÄ»¼è¸©»º¥¹¥¤¥«¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ¤ò¤Î¤»¤¿¤â¤Î¡£
·§ËÜ¸©»º¥¹¥¤¥«¤Î¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¡ßÄ»¼è¸©»º¥¹¥¤¥«¤Î¥°¥é¥Ë¥Æ
·§ËÜ¸©»º¥¹¥¤¥«¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×
Ä»¼è¸©»º¥¹¥¤¥«¡ÖÂç±ÉÀ¾±»¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖGIÄ»¼è¡×¤ÎÇ§Äê¼ò¤Ç¤¢¤ëÀéÂå¤à¤¹¤Ó¼òÂ¤¡ÖÀéÂå¤à¤¹¤Ó ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¶¯ÎÏ50¡×¤È·§ËÜ¸©¤Î¿ÍµÈµåËá¤ÎÉ÷ÅÚ¤äÎò»Ë¤¬°é¤ó¤ÀµåËá¾ÆÃñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¾¾ËÜ¼òÂ¤¾ì¤Î¡ÖèßÎÐ¡×¤âÊÌÅÓÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÀéÂå¤à¤¹¤Ó¼òÂ¤¡ÖÀéÂå¤à¤¹¤Ó ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¶¯ÎÏ50¡×¡¢¾¾ËÜ¼òÂ¤¾ì¤ÎµåËá¾ÆÃñ¡ÖèßÎÐ¡×
6·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¡¦Ê¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¡¢·§ËÜ¸©¡¦ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê »³²¼ÍºÊ¿ÉûÂç¿Ã¤¬ÅÐÃÅ¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¿°æÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤ÇÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë±ï¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë³äË£ BUTAI¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÈ¬Ë§±à¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¡¦´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿°æÃÎ»ö¤Ï¡ÖÄ»¼è¸©¤È·§ËÜ¸©°ì½ï¤Ë"¤È¤ê""¤¯¤Þ"¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Î¾¸©¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Ð¤ªµÒÍÍ¤Ï¸µ"¤È¤ê"¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¤òÈäÏª¡¢ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤â¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¿©¤Î¤è¤µ¤ò¹¤²¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä»¼è¸©¡¦Ê¿°æ¿¼£ÃÎ»ö¡¢·§ËÜ¸©¡¦ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê »³²¼ÍºÊ¿ÉûÂç¿Ã¤¬ÅÐÃÅ¡¢¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»³²¼ÉûÂç¿Ã¤âÁ°¿¦¤ÇÄ»¼è¸©¤ËÉëÇ¤·Ð¸³¤¬¤¢¤êÎ¾ÃÎ»ö¤È±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Ê¿°æÃÎ»ö¤È¥È¥ê¥Ô¡¼
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤È¤¯¤Þ¥â¥ó