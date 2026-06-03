¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û¡Ö얼음¡Ê¥ª¥ë¥à¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©²Æ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ª

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¿©Æ²¤ä¥«¥Õ¥§¤ÇÉ¹¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö얼음 좀 주세요¡Ê¥ª¥ë¥à ¥Á¥ç¥à ¥¸¥å¥»¥è¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤ËÉ¹¤Ê¤·¤ÇÍê¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö얼음은 빼 주세요¡Ê¥ª¥ë¥à¥ó ¥Ú ¥¸¥å¥»¥è¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
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