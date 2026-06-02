ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Áー¥à¤Ï¾¡Íø¤Ê¤é¤º¤â4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á ¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2026Ç¯6·î1Æü(ÆüËÜ»þ´Ö2Æü) ¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥Á¥§ー¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(31)¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤â¾¡Íø¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î3°ÂÂÇ¤Ç¥²¥ó¤Î¤¤¤¤6·î¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢º£µ¨¤â¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥¸¥åー¥ó¡×¤È¤·¤ÆÇúÈ¯¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Î"·î"¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£6·î¤ÎÂÇÎ¨¤Ï·îÊÌ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤.316¤Ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¤âºÇÂ¿¤Î62ËÜ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î23Ç¯¤Ë¤Ï·î´ÖºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î15ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤³¤½¡¢5·î¤Ë15ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥á¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÍèÂçÃ«¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥¸¥åー¥ó¡×¤Ê¤Î¤À¡£
½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤³¤½WBC¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Îº¸ÏÓ¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î93.4¥Þ¥¤¥ë(Ìó150.3¥¥í)Â®µå¤ÎÁ°¤Ë»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤â¡¢3²óÀèÆ¬¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¡£
³°³Ñ¤Î89¥Þ¥¤¥ë(Ìó143.2¥¥í)¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òµÕ¤é¤ï¤º¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢»°¿Ê¸å¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤Î»°¥´¥í¤ÇÀèÀ©¤Î¥Ûー¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
5²ó1»àÌµÁö¼Ô¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢Æâ³Ñ¥Üー¥ëµå¤Î92.5¥Þ¥¤¥ë(Ìó148.9¥¥í)¥·¥ó¥«ー¤ËÂÐ±þ¤·¡¢µÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤»þ¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ø±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¡£
¤Þ¤µ¤Ë2¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÂÇ·â¤Ç¡¢¾å¾º¥àー¥É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1－2¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤ÏÌ¥¤»¤¿¡£3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥¬¥ë¥·¥¢¤Î98.4¥Þ¥¤¥ë(Ìó158.3¥¥í)¥·¥ó¥«ー¤òÂÇ¤ÁÂ»¤Í¤ÆÆóÎÝ¤Ø¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÃ«¤ÏÁ´ÎÏ¼ÀÁö¡£¹²¤Æ¤¿ÆóÎÝ¥Þ¥ë¥Æ¤¬ÂÇµå¤òÃÆ¤ÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Âè3¤ÎÉð´ï"Â"¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢¹³Ñ¤ËÂÇ¤Ä°Õ¼±¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬º£¤Î¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¾õÂÖ¤ò¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ÎÂÇ·âÆâÍÆ¤Ç6·î¤ò¹¥ÆâÍÆ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¥·¥çー¥Ø¥¤¤Ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿»Ø´ø´±¡£3Æü(Æ±4Æü)¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç¤â¡¢"¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®"¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂÇÎ¨¤Ï.289¤ËµÞ¾å¾º¡£ºÇ¶á2»î¹ç¡¢ÆóÅáÎ®¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃ«¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Åê¼êÂçÃ«¤ËÁ÷¤ë"±ç¸îÃÆ"¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥¸¥åー¥ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¤ºî¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Æ¥ìÅì¥ê¥¢¥é¥¤¥ÖÊÔ½¸Éô