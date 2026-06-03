Åìµþ£ÄÁûÁ³¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿¤¬´í¸±µåÂà¾ì¡¡Æó²ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤Æ¹ÈÎÓ¤ÎÆ¬Éô¤Ë¡¡¤ï¤º¤«£±£´µå¤ÇÂà¾ì¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó°ì¼þ´÷µÇ°»î¹ç¤Ç¤Þ¤µ¤«
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Æó²ó¡¢¹ÈÎÓ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅêµå¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ÆÆ¬¤ËÄ¾·â¡£´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¡¼¥à¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«£±£´µå¤Ç¤Î¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¸Í¶¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó²ó¤Ë°ÅÅ¾¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¹ÈÎÓ¤Ø¤Î½éµå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤Æ¹ÈÎÓ¤ÎÆ¬Éô¤Ë¡£¹ÈÎÓ¤Ï¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¿³È½ÃÄ¤¬¶¨µÄ¤ÎËö¤ËÂà¾ì¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£
¡¡µå¿³¤ÎÇò°æ¿³È½°÷¤Ï¡Öµå¿³¤ÎÇò°æ¤Ç¤¹¡£¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¤ÎÅêµå¤ò´í¸±Åêµå¤È¤·¡¢¸Í¶¿Áª¼ê¤òÂà¾ì¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÛµÞÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²ÈÖ¼ê¤Ë¤Ï¿¹ÅÄ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹ÈÎÓ¤Ï°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢Áö¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö£Æ£Ï£Ò£³£Ö£Å£Ò¡¡£¶¡¥£³¡ÁÄ¹ÅèÌÐÍº¡Á¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Í¶¿¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¡¢É¬¾¡¤ò´ü¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£