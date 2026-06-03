¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê6·î3Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6·î3Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þÌîÂ¼¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4385(¡¡¡¡2536)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1445(¡¡¡¡1177)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡9998(¡¡¡¡3924)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1347(¡¡¡¡1347)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3276(¡¡¡¡2612)
¢þÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 165(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 100(¡¡¡¡ 100)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1080(¡¡¡¡1042)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 524(¡¡¡¡ 524)
¢þSMBCÆü¶½¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 900(¡¡¡¡ 666)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 322(¡¡¡¡ 322)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2169(¡¡¡¡ 835)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 272(¡¡¡¡ 272)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3174(¡¡¡¡1267)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡22(¡¡¡¡¡¡22)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1911(¡¡¡¡1125)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3705(¡¡¡¡3439)
¢þ»°É©UFJ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2891(¡¡¡¡1624)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1033(¡¡¡¡1033)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 286(¡¡¡¡ 286)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 270(¡¡¡¡ 270)
¢þSBI¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2129(¡¡¡¡1160)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 799(¡¡¡¡ 681)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 945(¡¡¡¡ 885)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 671(¡¡¡¡ 671)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 84651(¡¡ 35035)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1132(¡¡¡¡ 442)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡71(¡¡¡¡¡¡37)
¢þ³ÚÅ·¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1078(¡¡¡¡ 566)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡90(¡¡¡¡¡¡50)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 49852(¡¡ 21904)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 865(¡¡¡¡ 645)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡19(¡¡¡¡¡¡13)
¢þ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5392(¡¡¡¡5392)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 168(¡¡¡¡ 168)
¢þ¾¾°æ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 804(¡¡¡¡ 804)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡80(¡¡¡¡¡¡80)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 24192(¡¡ 24192)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 213(¡¡¡¡ 213)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52(¡¡¡¡¡¡52)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¢þÌîÂ¼¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4385(¡¡¡¡2536)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1445(¡¡¡¡1177)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡9998(¡¡¡¡3924)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1347(¡¡¡¡1347)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3276(¡¡¡¡2612)
¢þÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 165(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 100(¡¡¡¡ 100)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1080(¡¡¡¡1042)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 524(¡¡¡¡ 524)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 900(¡¡¡¡ 666)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 322(¡¡¡¡ 322)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2169(¡¡¡¡ 835)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 272(¡¡¡¡ 272)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3174(¡¡¡¡1267)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡22(¡¡¡¡¡¡22)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1911(¡¡¡¡1125)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3705(¡¡¡¡3439)
¢þ»°É©UFJ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2891(¡¡¡¡1624)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1033(¡¡¡¡1033)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 286(¡¡¡¡ 286)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 270(¡¡¡¡ 270)
¢þSBI¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2129(¡¡¡¡1160)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 799(¡¡¡¡ 681)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 945(¡¡¡¡ 885)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 671(¡¡¡¡ 671)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 84651(¡¡ 35035)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1132(¡¡¡¡ 442)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡71(¡¡¡¡¡¡37)
¢þ³ÚÅ·¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1078(¡¡¡¡ 566)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡90(¡¡¡¡¡¡50)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 49852(¡¡ 21904)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 865(¡¡¡¡ 645)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡19(¡¡¡¡¡¡13)
¢þ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5392(¡¡¡¡5392)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 168(¡¡¡¡ 168)
¢þ¾¾°æ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 804(¡¡¡¡ 804)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡80(¡¡¡¡¡¡80)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 24192(¡¡ 24192)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 7·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 213(¡¡¡¡ 213)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52(¡¡¡¡¡¡52)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹