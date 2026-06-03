¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡Û¤³¤ÎÀè¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤Â¿¤¯¡Ä5Æü¤Ï¾åÃå¤Î½àÈ÷¤ò¡¡Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÏÍè½µ½é¤áº¢¤«¡¡²¬»³¡¦¹áÀî
²¬»³»Ô¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
¡¡3Æü(¿å)¤ÏÂæÉ÷¤¬²á¤®¡¢ÆüÃæ¤Ë¤Ï²¬»³¸©ÆîÉô¤òÃæ¿´¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©ÆîÉô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬28¡îÁ°¸å¡¢²¬»³¸©ËÌÉô¤Ç¤Ï23¡îÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©¤Ç¤ÏÄ«¤Ë±«¤¬¤ä¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï28¡îÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¡¢½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4Æü(ÌÚ)¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¹áÀî¸©¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢5Æü(¶â)Ä«¤Þ¤Ç¹ß¤êÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤ÎºÝ¤ÏÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï3Æü¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤º27¡î¤«¤é28¡î¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¾¯¤·¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å·µ¤¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£5Æü¤È8Æü(·î)¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæ¹ñÃÏÊý¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÏÍè½µ½é¤áº¢¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡±«¤ÎÆü¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢ÆÃ¤Ë5Æü¤ÏÆüÃæ¤â25¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¾åÃå¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£