ÉÔÆó²È¡¢¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¡×¤ä¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ñ¥¤¡×¤Ê¤É°ìÉô²Û»Ò¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¿§¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø½ç¼¡ÊÑ¹¹
ÉÔÆó²È¤Ï¡¢°ìÉô²Û»Ò¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7·î¤«¤é½ç¼¡ÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¸¶Ìý¡¦¥Ê¥Õ¥µ²Á³Ê¤Î¹âÆµÚ¤ÓÊªÎ®¥³¥¹¥È¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¥¤¥ó¥¯Åù¤Î²Á³Ê¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢À¸»º¤Î¸úÎ¨²½¡¦½ô·ÐÈñ¤Îºï¸º¡¢ÊªÎ®²þÁ±¤Ê¤É¡¢¾å¾º¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤òµÛ¼ý¤¹¤Ù¤¯ÂÐºö¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´ë¶ÈÅØÎÏ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê³°Áõ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿§¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø½ç¼¡ÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
º£¸å¤â¥³¥¹¥ÈµÛ¼ý¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤òÂè°ì¤Ë¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ù¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÃÈñ¼Ô²ÈÂ²¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¡¢ËþÂ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯°ìÁØÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¡Ê¥Ð¥Ë¥é¡õ¥³¥³¥¢¡Ë¡×¡ã14Ëç¡ä¡¦¡ã18Ëç¡ä¡¢¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡Ê¥Ð¥Ë¥é¡õ¥·¥ç¥³¥é¡Ë¡×¡¢¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ì¥ß¥É¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ñ¥¤¡×¡ã28Ëç¡ä¡¦¡ã38Ëç¡ä¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ñ¥¤¥Á¥ç¥³¤À¤é¤±¥ß¥É¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ñ¥¤¡Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥Ã¥¡¼¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡¢¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î10ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï7·î¾å½Ü¤´¤í¤«¤é½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤¨¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÉÔÆó²È¡áhttps://www.fujiya-peko.co.jp