¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¹À¥Î´ÂÀ¤¬¡Ö£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Çº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¡¡º£µ¨ºÇÄ¹¤Î£¶Ï¢¾¡¤Ê¤ë¤«
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£¶¡¡ÃæÆü¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£³Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹À¥Î´ÂÀÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£·ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Çº£µ¨½é¤á¤ÆÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÂçÂ´£³Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¶¯ÂÇ¤¬Çä¤ê¤ÎÆâÌî¼ê¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÈïÂÇÎ¨£³³ä£¶Ê¬¤ÎÃæÆü¡¦ºù°æÁê¼ê¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨£´¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¾¾ËÜÀ²¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß£µÏ¢¾¡Ãæ¡£¤³¤ÎÆü¤âÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Çº£µ¨ºÇÄ¹¤Î£¶¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¸òÎ®Àï¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
£±¡Ê±¦¡ËÀµÌÚ
£²¡ÊÍ·¡Ë¾±»Ò
£³¡Êº¸¡Ë¶áÆ£
£´¡Ê»°¡Ë·ª¸¶
£µ¡ÊÊá¡Ë»³ËÜÍ´
£¶¡ÊÆó¡ËËÒ¸¶Âç
£·¡Ê°ì¡Ë¹À¥
£¸¡ÊÃæ¡Ë¼þÅì
£¹¡ÊÅê¡Ë¾¾ËÜÀ²