¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¤¬¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î³«±à25¼þÇ¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆÃÊÌ¤ÊÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¤ªÈäÏªÌÜ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¡ÖJAL Jubilee Express¡×¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë³«±à25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´Ä¹39.5¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¤Ï¡¢25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Æâ¤Ë¤Ï25¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬Î®¤ì¡¢»æ¥³¥Ã¥×¤ä¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Î¥«¥Ð¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè°ìÊØ¤Ï4Æü¤Î¸áÁ°8»þ¤Ë±©ÅÄ¤«¤é·§ËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¡¢ÍèÇ¯4·îº¢¤Þ¤ÇÂçºå¤äËÌ³¤Æ»¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ø±¿¹Ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë