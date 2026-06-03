¡ÚMLB¡Û3Ï¢ÇÔ¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î¸÷ÌÀ¡Ä¡Ä²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î13¹æ2¥é¥ó¡¡¡Ö¥ëー¡¦¥²ー¥ê¥Ã¥°¡¦¥Çー¡×¤Ë¡ÈÅ´¿Í¡É¥ª¥ë¥½¥ó¤â¶¥ÃÆ17¹æ
¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Ö¥ìー¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö7ÈÖ»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë13¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤Ï3－4¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡£¥Áー¥à¤Ï3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£³°³Ñ¥·¥ó¥«ー¤òµÕÊý¸þ¤Ø
0－2¤Î2²óÉ½2»à°ìÎÝ¤ÇÂè1ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿²¬ËÜ¡£Áê¼êÀèÈ¯¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥¨¥ë¥ÀーÅê¼ê¤Î³°³Ñ¥·¥ó¥«ー¤òµÕÊý¸þ¤ØÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ê±¦ÍãÀÊ¤ØÃåÃÆ¤·¤¿¡£
3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î13¹æ¤Ï¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ99.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.5¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ33ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥364¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó110.9¥áー¥È¥ë¡Ë¤òµÏ¿¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡¢µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè2ÂÇÀÊ¤Ï±¦Èô¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¡£9²óÉ½1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿4ÂÇÀÊÌÜ¤Ïº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1»Íµå¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.214¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï3－3¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤Î¼çË¤¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¥ë¥½¥óÆâÌî¼ê¤Ë17¹æ¥¢ー¥Á¤òÈïÃÆ¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ï3－4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
ÀÞ¤·¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥ë―¡¦¥²ー¥ê¥Ã¥°¡¦¥Çー¡×¡£ÎòÂå2°Ì¤Î2130»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò¸Ø¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡ÊALS¡Ë¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¾Î¤¨¡¢Áª¼ê¤Ï¥²ー¥ê¥Ã¥°¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö4¡×¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¥×¥ìー¤·¤¿¡£
¢£º£µ¨1ÈÖ¤Î³ÑÅÙ49ÅÙ
¤½¤·¤Æ¡¢·è¾¡¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¥ª¥ë¥½¥ó¤Ï¡¢¸½ÌòºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë843»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ìÃæ¡£¥²ー¥ê¥Ã¥¯Æ±ÍÍ¡ÖÅ´¿Í¡×¤È¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥ª¥ë¥½¥ó¤Î°ìÈ¯¤Ï¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ49ÅÙ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡£º£µ¨¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç¤ÏºÇ¤â¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥¢ー¥Á¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤¬·×Â¬¤ò³«»Ï¤·¤¿2015Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤â4ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤³ÑÅÙ¤¬ÉÕ¤¤¤¿ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ë¥½¥ó¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¡Ê±¦Íã¡Ë¥Ýー¥ë¤ÎÊý¤Ø¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¼«Á³¤Î¸å²¡¤·¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤Ï¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇµå¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥Üー¥ë¤Î¡Ë²¼¤òÃ¡¤¤¹¤®¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡ÖÅ´¿Í¥ª¥ë¥½¥ó¤¬¡¢¥ëー¡¦¥²ー¥ê¥Ã¥°¡¦¥Çー¤Ç¹¬±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢·àÅªÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÈ¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£