¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡õ¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ö¡È¥±¥ß¡É¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÃíÌÜ¤·¤Æ¡×¡¡´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼ °Ëâ¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¡¢¿·±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡¾¯½÷»þÂå¤Î¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼ °Ëâ¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¡Ê19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°±ÇÁü¤È¡ÖÅ·»Èor°Ëâ¤É¤Ã¤Á¡×ÊÔ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡õ¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ª
¡¡Æ±ºî¤Ï¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê±é¤¸¤ë¡È°ËâØá¤½÷»Ò¡É¥½¥ó¥¸VS¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°Ž¥¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó±é¤¸¤ë¡È¥Ø¥¿¥ìÃË»Ò¡É¥®¥ë¥°¤Î¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ËÎÞ°î¤ì¤ë¡È°ËâØá°Í¡É¥é¥Ö¥³¥á¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç942Ëü¿Í¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØEXIT¡¡¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿·¿Í´ÆÆÄ¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥°¥ó¡£¡Ø¥â¥¬¥Ç¥£¥·¥å Ã¦½Ð¤Þ¤Ç¤Î14Æü´Ö¡Ù¡ØÌ©Í¢ 1970¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¤¹¤ëFilmmakers R&K¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê°ì¾Ï¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡Ãë¤ÏÁïÌÀ¤Ê¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¢Ìë¤ÏÌ¥ÏÇ¤Î°Ëâ¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦´é¤ò¸«¤»¤ë¥½¥ó¥¸¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯½÷»þÂå¤Î¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡£±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤È¶¦¤ËÌ³¤á¤¿½é¼ç±éºî¡ØEXIT ¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤½¤Î¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞÌä¤ï¤ºÂç³èÌöÃæ¤Î¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¤¬º£²óÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ¬³Ê³°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Ãë¤Î´é¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³Ø¤òÌ´¸«¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó²°¤ò±Ä¤à½÷À¡£¤·¤«¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤°Ëâ¤Ø¤ÈÉ¿ÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥½¥ó¥¸¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ë±é¤¸¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÂçÃÀ¤ÊÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥½¥ó¥¸¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤ò¤·¤¿µÙ¿¦Ãæ¤Î¿´Í¥¤·¤¤ÀÄÇ¯¡¦¥®¥ë¥°¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯1·îÊüÁ÷¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¼ÂÎÏÇÉ¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡£2¿Í¤ÏËÜºî¤Ç¡¢Âè46²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¤Î¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¾Þ¡Ê¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡Ë¤È¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤·¡¢¶¦¤Ë¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥ó¥¸¤ÎÉã¡¦¥¸¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø±þÅú¤»¤è¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¹¥±é¤ò·Ð¤Æ´Ú¹ñ¤Î¡È¹ñÌ±¤ÎÉã¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡£ËÜºî¤Ç¤ÏËèÌë°Ëâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¼¥½¥ó¥¸¤ò¸«¼é¤ëÉã¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤ÈÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡õ¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°±ÇÁü¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ê¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ö¤ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¡ÖÅ·»Èor°Ëâ¤É¤Ã¤Á¡×ÊÔ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼ °Ëâ¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¤¬¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¡ÖËÜºî¤ÏËèÌë°Ëâ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¥½¥ó¥¸¤È¡×¡Ê¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡Ë¡¢¡ÖÈà½÷¤ò¸«Ä¥¤ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥®¥ë¥°¤Îº²ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ê¤¬¡Ö¡ØEXIT¡Ù¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥°¥ó´ÆÆÄ¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥æ¥Ê¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Î¡È¥±¥ß¡É¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼ °Ëâ¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡¢¡ÖÅ·»Èor°Ëâ¤É¤Ã¤Á¡×ÊÔ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ãë¤Ï¥½¥ó¥¸¤¬±Ä¤à¥Ñ¥ó²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢Ìë¤Ï°Ëâ¤¬Øá¤¤¤¿¥½¥ó¥¸¤Î¸«¼é¤êÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥ó¥¸¤ÈÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥®¥ë¥°¡¢2¿Í¤Î´ñÌ¯¤ÊÆü¡¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡È¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡É¡È¿¦¾ì¡É¤½¤·¤Æ¡È±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥È¡É¤È¡¢Ëè²ó¥½¥ó¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤äÉ½¾ð¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¥®¥ë¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÅ·»È¤È°Ëâ¤É¤Ã¤Á¤Î¥½¥ó¥¸¡©¡ÄÅú¤¨¤Ï¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡£
¡¡º£²ó¡¢·àÃæ¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤ë¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¤È¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥°¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2¿Í¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¡¢¥·¡¼¥ó¤ò¶¦¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤¿¡£¿ÈÄ¹º¹¤¬À¸¤à¡Ø¥µ¥¤¥º¥®¥ã¥Ã¥×¡¦¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢2¿Í¤Î¥±¥ß¡ÊÁêÀ¡Ë¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡¢¥Á¥å¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤ÎWEB¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤ëPOP¤Ê¿§ºÌ¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥°¥ó
¢£¥¥ã¥¹¥È¡§¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡¢¥Á¥å¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡õ¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ª
¡¡Æ±ºî¤Ï¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê±é¤¸¤ë¡È°ËâØá¤½÷»Ò¡É¥½¥ó¥¸VS¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°Ž¥¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó±é¤¸¤ë¡È¥Ø¥¿¥ìÃË»Ò¡É¥®¥ë¥°¤Î¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ËÎÞ°î¤ì¤ë¡È°ËâØá°Í¡É¥é¥Ö¥³¥á¡£
¡¡Ãë¤ÏÁïÌÀ¤Ê¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¢Ìë¤ÏÌ¥ÏÇ¤Î°Ëâ¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦´é¤ò¸«¤»¤ë¥½¥ó¥¸¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯½÷»þÂå¤Î¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡£±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤È¶¦¤ËÌ³¤á¤¿½é¼ç±éºî¡ØEXIT ¥¤¥°¥¸¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤½¤Î¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞÌä¤ï¤ºÂç³èÌöÃæ¤Î¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¤¬º£²óÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ¬³Ê³°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Ãë¤Î´é¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³Ø¤òÌ´¸«¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó²°¤ò±Ä¤à½÷À¡£¤·¤«¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤°Ëâ¤Ø¤ÈÉ¿ÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥½¥ó¥¸¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ë±é¤¸¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÂçÃÀ¤ÊÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥½¥ó¥¸¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤ò¤·¤¿µÙ¿¦Ãæ¤Î¿´Í¥¤·¤¤ÀÄÇ¯¡¦¥®¥ë¥°¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯1·îÊüÁ÷¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¼ÂÎÏÇÉ¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡£2¿Í¤ÏËÜºî¤Ç¡¢Âè46²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¤Î¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¾Þ¡Ê¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡Ë¤È¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤·¡¢¶¦¤Ë¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥ó¥¸¤ÎÉã¡¦¥¸¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø±þÅú¤»¤è¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¹¥±é¤ò·Ð¤Æ´Ú¹ñ¤Î¡È¹ñÌ±¤ÎÉã¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡£ËÜºî¤Ç¤ÏËèÌë°Ëâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¼¥½¥ó¥¸¤ò¸«¼é¤ëÉã¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤ÈÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡õ¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°±ÇÁü¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ê¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ö¤ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¡ÖÅ·»Èor°Ëâ¤É¤Ã¤Á¡×ÊÔ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼ °Ëâ¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¤¬¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¡ÖËÜºî¤ÏËèÌë°Ëâ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¥½¥ó¥¸¤È¡×¡Ê¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡Ë¡¢¡ÖÈà½÷¤ò¸«Ä¥¤ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥®¥ë¥°¤Îº²ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥æ¥Ê¤¬¡Ö¡ØEXIT¡Ù¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥°¥ó´ÆÆÄ¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥æ¥Ê¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Î¡È¥±¥ß¡É¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼ °Ëâ¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡¢¡ÖÅ·»Èor°Ëâ¤É¤Ã¤Á¡×ÊÔ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ãë¤Ï¥½¥ó¥¸¤¬±Ä¤à¥Ñ¥ó²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢Ìë¤Ï°Ëâ¤¬Øá¤¤¤¿¥½¥ó¥¸¤Î¸«¼é¤êÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥ó¥¸¤ÈÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥®¥ë¥°¡¢2¿Í¤Î´ñÌ¯¤ÊÆü¡¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡È¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡É¡È¿¦¾ì¡É¤½¤·¤Æ¡È±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥È¡É¤È¡¢Ëè²ó¥½¥ó¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤äÉ½¾ð¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¥®¥ë¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÅ·»È¤È°Ëâ¤É¤Ã¤Á¤Î¥½¥ó¥¸¡©¡ÄÅú¤¨¤Ï¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡£
¡¡º£²ó¡¢·àÃæ¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤ë¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¤È¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥°¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2¿Í¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¡¢¥·¡¼¥ó¤ò¶¦¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤¿¡£¿ÈÄ¹º¹¤¬À¸¤à¡Ø¥µ¥¤¥º¥®¥ã¥Ã¥×¡¦¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢2¿Í¤Î¥±¥ß¡ÊÁêÀ¡Ë¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡¢¥Á¥å¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤ÎWEB¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤ëPOP¤Ê¿§ºÌ¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥°¥ó
¢£¥¥ã¥¹¥È¡§¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡¢¥Á¥å¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó