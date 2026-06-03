¡Ú¥°¥Ã¥×¥é¡Û¼ò¤«¤¹¤ò¡»¡»¤Ë²Ã¹©¡ª¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ç¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ò¤«¤¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ø¡¡¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¡¡½©ÅÄ¡¦ÅòÂô»Ô
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ï¼¡¤ÎÆüÍËÆü¤Þ¤ÇÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥¶¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦¥¦¥£ー¥¯¡×¡¢¥°¥Ã¥×¥é¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¡£
3Æü¤ÏÆüËÜ¼ò¤òÂ¤¤ë²áÄø¤ÇÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ë¼ò¤«¤¹¤Ë¤¢¤ë²Ã¹©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³èÍÑ¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅòÂô»Ô¤Î¼òÂ¤²ñ¼Ò½©ÅÄÌÃ¾ú¤Ç¤¹¡£
¤â¤í¤ß¤«¤éÆüËÜ¼ò¤ò¹Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼ò¤«¤¹¡×¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄÌÃ¾ú¤Ç¤Ç¤¤ë¼ò¤«¤¹¤ÏÇ¯´Ö¤ÇÌó60¥È¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢È¯¹Ú¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎäÅà¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄÌÃ¾úÀ½Â¤Éô¡¡ÂçÍ§ÍýÀëÉôÄ¹
¡Ö¿©¤ÙÊª¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÒÊª¤È¤«µû¤Î¤«¤¹ÄÒ¤±¤â¤«¤Ê¤ê¾ÃÈñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öºòº£¡¢¤³¤Î¶È³¦¡¢¼ò¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³èÍÑ¤ÎÆ»¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¤¤¤Þ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ò¤«¤¹¤òÊ´Ëö¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿å¤Èº®¤¼¤Æ¥Úー¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¤¿¼ò¤«¤¹¤ò²ÃÇ®¤·¿åÊ¬¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÈ´¤¤¤ÆÊ´¾õ¤Ë¡£
¾ï²¹¤Ç±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÍøÍÑ¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãº¿å²½Êª¤ä¥¢¥ß¥Î»À¤Ê¤É¼Â¤Ï±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼ò¤«¤¹¡£
½©ÅÄÌÃ¾úÇÀ¶ÈÀ¸»º²Ý¡¡¿û½Õ¼ù¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¼«¼ÒÅÄ¤ÎÊà¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ò¤«¤¹Ê´Ëö¤ò»¶ÉÛ¤·¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¼ò¤Î»Å¹þ¤ß¤ËÉ¬Í×¤Ê¼òÊÆ¤ÎÌó2³ä¤ò¼«¼Ò¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë½©ÅÄÌÃ¾ú¡£
¼òÊÆ¤ò°é¤Æ¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Ë»ÔÈÎ¤ÎÈîÎÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê´¤Ë¤·¤¿¼ò¤«¤¹¤â»¶ÉÛ¤·¡¢½Û´Ä·¿¤Î¼òÊÆ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄÌÃ¾úÇÀ¶ÈÀ¸»º²Ý¡¡¿û½Õ¼ù¤µ¤ó
¡Ö¼ò¤«¤¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤¬ÅÚ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÅÚ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ®°é½é´ü¤Îº¬¤ÎÄ¥¤ê¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ò¤«¤¹¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤â¡£
¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿»ôÎÁ¤Ë¼ò¤«¤¹º®¤¼¤Æ¥Ö¥¿¤ÎÇÛ¹ç»ôÎÁ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó2,000Æ¬¤ÎÆÚ¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë²£¼ê»Ô¤ÎÍÜÆÚ¾ì¤Ç¤¹¡£
Æù¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á½Ð²ÙÁ°¤Î2¤«·î´Ö¡¢¼ò¤«¤¹¤òº®¤¼¤¿ÇÛ¹ç»ôÎÁ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ôÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¿©¤Ù¤ëÀª¤¤¤¬¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿¥Ö¥¿¤ÎÆù¤Ï¸©Æâ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³û²¼Ë¾Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¼ò¤«¤¹¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿¥Ö¥¿¡¢¤½¤Î¤ªÆù¤¬¤³¤Á¤é¤ÎÀºÆùÅ¹¤Ë¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤Á¤é¡Ø¤¢¤¤¿¤Û¤í¤è¤¤¤È¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡×
ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤ÍÑ¤Î¥íー¥¹Æù¤ä¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¤Î¥Ð¥éÆù¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥êー¥ßー¥È¡¡¿·ÎÓ¿®¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤¤¿¤Û¤í¤è¤¤¤È¤ó¤Ï¤¤á¤ÎºÙ¤«¤¤¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Æù¼Á¤Ç¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ë»é¿È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤¯¤»¤Î¾¯¤Ê¤¯¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤¦¤ªÆù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥·¥Ë¥¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ÆÉ¾È½¤âÎÉ¤¯¤Æ¥ê¥Ôー¥¿ー¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
»ä¤â¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³û²¼¥¢¥Ê
¡Ö¤ó¤ó¤ó～¤ó¡£¤¢¤Ã½À¤é¤«～¡£¤ó～～¡£¤ªÆù¤¬´Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤á¤Ð¤«¤à¤Û¤É¥¸¥åー¥·ー¤Ê¤ªÆù¤Î»é¤Î´Å¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤»¤â¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤ó¤Ã¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¼ò¤«¤¹¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑ¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¼òÂ¤²ñ¼Ò¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄÌÃ¾úÀ½Â¤Éô¡¡ÂçÍ§ÍýÀëÉôÄ¹
¡Ö¥³¥á¤É¤³¤í¼ò¤É¤³¤í½©ÅÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬°Û¶È¼ï¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡×¡Ö½©ÅÄ¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿©À¸³è¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ò¤«¤¹¡£
Ê´¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê³èÍÑ¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
3Æü¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤â¤Î¤ò´Þ¤à¡¢¥°¥Ã¥×¥é¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢TVer¤Ç¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨6·î3Æü¸á¸å6»þ15Ê¬¤ÎABS news every.¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹