¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´Î¥Ã¦¤Ç¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÇã¤¤¼ê¤Ø¡Ä¥²¥Ã¥Ä£Ç£Íà³«ÀïÀë¸Àá¤ÎÃæ¿È¡áÊÆÊóÆ»
¡¡ºÆ·úÅÓ¾å¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢²Æ¤òÁ°¤Ë¾¡ÉéµåÃÄ¤Ø»Ñ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤ÏÊÆ¹ñ»þ´Ö£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥²¥Ã¥Ä£Ç£Í¡Ê£´£²¡Ë¤¬£··î£³£±Æü¡ÊÆ±£¸·î£±Æü¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤òÁ°¤ËÊä¶¯¤Ø´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë£´¡½£¶¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢£²Ï¢ÇÔ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±Æü»þÅÀ¤Ç£³£²¾¡£²£¹ÇÔ¤È¤·¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ë£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ç¤â¼ÍÄø·÷¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²¥Ã¥Ä£Ç£Í¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£Àè½µ¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹´ü»ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤«¤ò²Ã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤ÎàÇã¤¤¼êÀë¸Àá¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëÌö¿Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤ê¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÎ¥Ã¦¤â¤¢¤ë¡£Íê¤ß¤Î¹Ë¤ò·ç¤¡¢Ä¾¶á¤ÇÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤â¾¡Éé·÷¤«¤é¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÊä¶¯¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤ì¤Ð¡¢º£µ¨ºÇÂç¤Î¹¥µ¡¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÂÇÀþ¤ÏËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ç¥ê¡¼¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢½ÐÎÝÎ¨¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¤â¹â¿å½à¡£¾ÇÅÀ¤ÏÅê¼ê¿Ø¤À¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¼´¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¯Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤âÃæ°Ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤¬¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥ÇÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ï´üÂÔ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥ë¥ÄÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤âÉ¨³¸ç§±ê¤Ç¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸åÊý¤òËä¤á¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ÏµÞÌ³¤À¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤â£´·î¤ÎÉÔ¿¶¤«¤é»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃæÈ×¤òÇ¤¤»¤ë¶ð¤Ï¤â¤¦°ìËç¤Û¤·¤¤¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏÂ¼¾å¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥Æ¥£¡¼¥ëÊá¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ÎÉüµ¢¤òÁ°Äó¤ËÂçÊä¶¯¤ÏÈò¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤Ï¸¡Æ¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥â¥Ë¥¢¥Ã¥¯³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥é¡¼¥Ê¥Ã¥¯³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬³°Ìî¶¯²½¤ËÆ°¤¯¾ì¹ç¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¾å°Ì¤ÎÍË¾³ô¤òÀÚ¤êÊø¤¹Âç¾¡Éé¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊä¶¯¤Î¿Ë¤Ï¡ÖÀÅ´Ñ¡×¤«¤é¡Ö¾¡Éé¡×¤Ø·¹¤¤¤¿¡£Â¼¾å¤ÎÉüµ¢¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤ËËÜµ¤¤Ç£±£°·î¤òÁÀ¤¨¤ë·Á¤òºî¤ë¡£¥²¥Ã¥Ä£Ç£Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ºÆ·úµåÃÄ¤¬¾¡ÉéµåÃÄ¤ØÊÑ¤ï¤ë¹æË¤¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£