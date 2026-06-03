±ÀÀç¡¦Éá¸³ÙÂç²ÐºÕÎ®¤«¤é35Ç¯¡¡Åç¸¶»ÔÄ¹¤ä»ÔÌ±¤¬ÄÉÅéÈê¤Ë¸¥²Ö¡¡¾ÃËÉÃÄ°÷¤äÊóÆ»´Ø·¸¼Ô43¿Í¤¬µ¾À·
43¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ºê¸©±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÂç²ÐºÕÎ®¤«¤é3Æü¤Ç35Ç¯¤Ç¤¹¡£
Ê®²ÐºÒ³²¤ÎÈïºÒ¼Ô¤¬Êë¤é¤¹Åç¸¶»Ô¤ÎÃÄÃÏ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤ä»ÔÌ±¤Ê¤É¤¬¸¥²ÖÂæ¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¡¦Åç¸¶»Ô¤Î¿ÎÅÄÃÄÃÏ¤Ë¤Ïµ¾À·¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÄÉÅéÈê¤ÎÁ°¤Ë¸¥²ÖÂæ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1991Ç¯6·î3Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÂç²ÐºÕÎ®¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉÃÄ°÷¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É43¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åç¸¶»Ô¤Î¸ÅÀîÎ´»°Ïº»ÔÄ¹¤Ï·Ù»¡¤ä¸©¤Î¿¦°÷¤Ê¤ÉÌó50¿Í¤È¤È¤â¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÀîÎ´»°Ïº»ÔÄ¹¡§
¤³¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò´Þ¤àÅÁ¾µ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Ï¤¤ç¤¦°ìÆü¡¢¿¼¤¤µ§¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£