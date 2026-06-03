¹áÀî¸©¤ÎºòÇ¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¡×¡¡¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤â1.40¤Ç¡ÖÁ´¹ñ¤Ç6ÈÖÌÜ¤Î¹â¤¤¿ô»ú¡×
¹áÀî¸©¤ÎºòÇ¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬¹ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤â1.40¤È¾å¾º¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç6ÈÖÌÜ¤Î¹â¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹áÀî¸©¤ÎºòÇ¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¡×¡¡¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤â1.40¤Ç¡ÖÁ´¹ñ¤Ç6ÈÖÌÜ¤Î¹â¤¤¿ô»ú¡×
¹ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹áÀî¸©¤ÎºòÇ¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï5103¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤«¤é44¿ÍÁý¤¨4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Ï1.40¤Ç¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê0.26¹â¤¯¡¢Á´¹ñ6°Ì¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Çº§°ù¿ô¤ÏºòÇ¯¡¢3230ÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¤ÎÇ¯¤«¤é97ÁÈ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹áÀî¸©¤Ï½ÐÀ¸¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤è¤¦¤È»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶À°È÷¤äÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç·ëº§¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³¸©¤Ï
²¬»³¸©¤Ï¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤¬1.23¤È²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£