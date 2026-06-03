¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡Î¥¹¥ÞÎä¤¨ Premium¡ÏÅ½¤Ã¤ÆÇí¤¬¤»¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÎäµÑ¥·¡¼¥È¡×¥Á¥ë¥Á¥ë¡ÊÀÇ¹þ 2200±ß¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ê¥¬¥Î¤Ë¤è¤ëXÈ¯¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑÎäµÑ¥·¡¼¥È¤¬¡¢6·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖHamee¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¡£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤äÁ´¹ñ¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡×¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢½ç¼¡Å¸³«Ãæ¤À¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¤¥«¤ò¿©¤Ù¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¡Á¡ª¡¡¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷

¢£Æ©ÌÀ¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë

¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¹¥ÞÎä¤¨ Premium¡×¤Ï¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¤òËÉ¤°ÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Ë¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ë¥Á¥ë¡×¡¢¡Ö¥¹¥¤¥«¡×¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡×¤ÎÁ´4¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Æ©ÌÀ¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÇØÌÌ¤ËÅ½¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëÃßÇ®¼°¤Ç¡¢ÆâÉô¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥×¥»¥ë¤¬±Õ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ®¤òµÛ¼ý¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Îô²½¤ä½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¡¢ÆÍÁ³¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÆÇíÎ¥²ÄÇ½¤Ê¥·¥ê¥³¥ó¥²¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÅ½¤êÄ¾¤»¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ìó0¡¥9mm¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÊ»ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢¥·¡¼¥È¤òÅ½¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎQi½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£