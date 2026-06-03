ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¡¥Æ¥£¡¼¥ó»ï¥â¥Ç¥ë»þÂå¤ÎÆ±´ü¤ÏÄ¶ÍÌ¾½÷Í¥¤¿¤Á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊü¤Ä¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤Ã¤Æ¡ÄÁª¤Ð¤ì¤·¿Í¤À¤È¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¤ª¤·¤ó¤ê¸¦µæ½ê¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥Æ¥£¡¼¥ó¥â¥Ç¥ë»þÂå¤ÎÆ±´ü¤À¤È¤¤¤¦ÂçÊª½÷Í¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï8ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢NHK¶µ°é¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¥ï¥¤¥É¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥Ô¥Á¥ì¥â¥ó¡×¤Ç¤ÏÀìÂ°¥â¥Ç¥ëÌ³¤á¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î»ÒÌò»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤ì¤¿»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥Ô¥Á¥ì¥ó¤Î»þ¤Ï¤½¤ì¤³¤½Æ±´ü¤¬Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆ±´ü¤À¤Ã¤¿ÂçÊª½÷Í¥¤òÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊü¤Ä¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÓÇä¤ë·Ï¤Î»ÒÌò¾å¤¬¤ê¤Î»ä¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÔ½¸Ä¹¤È¤«ÊÔ½¸Éô¤Î¿Í¤Ë¤³¤ÓÇä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª2¿Í¤È¤«¤ÏÁ´Á³¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤¿¤À»Å»ö¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤ä¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¼ã¤¤»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í´Ö¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Áª¤Ð¤ì¤·¿Í¤Ã¤Æ·ë¶ÉÁª¤Ð¤ì¤·¿Í¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÃ²¤¡£ÂçÂô¤Ï¡Ö¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤·¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢»ä¤Ï¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¼«¿È¤Ï¡Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾þ¤é¤º¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤³¤ì¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£