【規格外の逸材】髙野真央1st写真集が7月29日発売決定！ベトナムで魅せる大胆Tバック＆ヌーディーショット解禁♡

グラビア界を席巻する22歳髙野真央の1st写真集が7月29日（水）に発売！

ベトナムのリゾート地で“過去最大の露出”に挑戦

“今、日本で一番色っぽい22歳”

デビューからわずか1年でメジャー誌の表紙を席巻する“グラビア界のニュースター”・髙野真央。彼女の待望の1st写真集が、7月29日（水）に講談社から発売されることが決定した。

髙野真央 ©佐藤裕之／講談社

雪のように白い肌と圧倒的なダイナマイトボディ、そして22歳とは思えない妖艶な眼差しとポージングは、一度見たら忘れられない中毒性を持つ。その表現力は業界関係者からも高く評価され、デビュー直後から「規格外の逸材」として注目を集めてきた。

髙野真央 ©佐藤裕之／講談社

ロケ地に選んだのは、ベトナム南部の隠れ家リゾート・ムイネーだ。広大な砂漠と美しい海岸線が広がるゆったりとした環境のなか、彼女の魅力とじっくり向き合い撮影を行った。

髙野真央 ©佐藤裕之／講談社

今作では、これまでの撮影で封印してきた大胆な表現にも果敢に挑戦している。美しく磨き上げたヒップラインを惜しみなく披露したTバックショットをはじめ、妖艶なランジェリー姿、余計なものを削ぎ落としたヌーディーショットまで収録。この写真集でしか見られない特別なカットが随所にちりばめられ、髙野真央の「いま」を凝縮した最高傑作に仕上がった。

髙野真央 ©佐藤裕之／講談社

【プロフィール】

髙野真央

22歳 T153

栃木県出身。2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続くなど、今注目を集める若手タレント。透明感のあるビジュアルと親しみやすい雰囲気を持ち味に、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。ナチュラルな存在感を活かした表現力にも注目が集まっている。

最新情報はInstagram、X、TikTok（いずれも @mao_takano_）にて発信中。

髙野真央さんご本人コメント

この度、私の1st写真集を発売することになりました！ずっと夢だった写真集を、こうして形にできるのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。今回のロケ地、ベトナムのムイネーに広がる大自然や異国感のある街並みの中で、今の私をたっぷり詰め込みました。美しい朝日や夕暮れの景色など、現地の空気感まで写真に閉じ込めた特別な作品となっています。

初めての写真集だからこそ、ナチュラルな真央も、大人っぽい真央も、可愛い真央も、いろんな“髙野真央”を感じてもらえる一冊になったと思います。お気に入りのカットもたくさんあるので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。

あなただけの好きな真央を見つけてね！よろしくお願いします！