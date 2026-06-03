¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤ÌÜÎ©¤Ä¡¢¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤Ê¤É¤Ç²ðÆþ·Ù²ü¹â¤Þ¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤ÌÜÎ©¤Ä¡¢¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À¤Ê¤É¤Ç²ðÆþ·Ù²ü¹â¤Þ¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþÄ«Êý¤Ë159.90ÉÕ¶á¤«¤é°ì»þ160.00ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢159.80Âæ¤«¤é160.00ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Ç¤Ï°ÂÃÍ¤ò159.56ÉÕ¶á¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢159±ßÂæÈ¾¤Ð³ä¤ì¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜÆü¤ÎNY¥«¥Ã¥È¤Ç159.75¥ì¥Ù¥ë¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ü¸ÂÀßÄê¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤ò·Ò¤®»ß¤á¤ë¸ú²Ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥¹±ß¤âÁí¤¸¤Æ±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï185.80ÉÕ¶á¤«¤é185.43ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï215.10Âæ¤«¤é214.73ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£¹â»ÔÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÆ¤Ó160±ßÉÕ¶á¤«¤é¤Î¼ÂÃÆ²ðÆþ¼Â»Ü¥ê¥¹¥¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£
USD/JPY¡¡159.73¡¡EUR/JPY¡¡185.45¡¡GBP/JPY¡¡214.77
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï¡¢±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþÄ«Êý¤Ë159.90ÉÕ¶á¤«¤é°ì»þ160.00ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢159.80Âæ¤«¤é160.00ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬±ß°Â¤±¤óÀ©È¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Ç¤Ï°ÂÃÍ¤ò159.56ÉÕ¶á¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢159±ßÂæÈ¾¤Ð³ä¤ì¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Ô¾ì¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜÆü¤ÎNY¥«¥Ã¥È¤Ç159.75¥ì¥Ù¥ë¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ü¸ÂÀßÄê¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤ò·Ò¤®»ß¤á¤ë¸ú²Ì¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥¹±ß¤âÁí¤¸¤Æ±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï185.80ÉÕ¶á¤«¤é185.43ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï215.10Âæ¤«¤é214.73ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£¹â»ÔÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÆ¤Ó160±ßÉÕ¶á¤«¤é¤Î¼ÂÃÆ²ðÆþ¼Â»Ü¥ê¥¹¥¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£
USD/JPY¡¡159.73¡¡EUR/JPY¡¡185.45¡¡GBP/JPY¡¡214.77