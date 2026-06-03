ÌÀÆü¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡á¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡ÖÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¡×¤ÎÂç¼ÖÎØ¥é¥êー
¡¡¤¤ç¤¦¡Ê£³Æü¡Ë¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£¶£¶£·±ß¹â¤Î£¶Ëü£¸£´£°£²±ß¤ÈµÞÈ¿È¯¡£°ì»þ£²£°£°£°±ßÄ¶¤ÎµÞÆ¤ò±é¤¸¡¢¼è°ú½ªÈ×¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤À¤â¤Î¤Î£¶Ëü£¸£°£°£°±ßÂæ¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤Ç£¶Ëü£·£°£°£°±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä·¤Ó±Û¤¨¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¢¤ë¡£¾å¤¬¤é¤Ê¤¤»ý¤Á³ô¤òËµ¤é¤Ë¡¢ËÛÎ®¤È²½¤¹Æó¶Ë²½Áê¾ì¤ò°¢Á³¤È¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ£¶Ëü±ß»þÂå¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£¶Ëü±ß¥·ー¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Î²¡¤·ÌÜ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤Î¡¢È¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ーÆÃ²½·¿¤Î¥Ö¥ëÁê¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¸«¤ë¤ÈÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¤¤Î¤¦¤Î¸å¾ì´ó¤ê¤Ë£±£´£°£°±ß¶á¤¤²¼Íî¤Ç£¶Ëü£µ£°£°£°±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢ÌÜ¤òâÔ¤Ã¤Æ¤Ç¤â½¦¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°Æü¤Ï²¤½£»þ´Ö¤«¤é¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤ÎÄ«Êý¤³¤½¤ä¤äµ¤ÌÂ¤¤¥àー¥É¤¬Éº¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿å¤«¤µ¤¬Áý¤¹¤è¤¦¤Ë¹ÈÏ°Ï¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤êÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ô²Á¤Î¾å¾º¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¡¢¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤¬£¶¡ó¶á¤¤µÞÆ¤ÇÀÄ¶õ·÷¤òÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÀ¤³¦¼ó°Ì¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãAMAT¡ä¤¬£·¡ó¹â¡¢£Å£Õ£ÖÏª¸÷ÁõÃÖ¤Ç¥·¥§¥¢¤òÆÈÀê¤¹¤ë£Á£Ó£Í£Ì¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ãASML¡ä¤¬£´¡¥£·¡ó¹â¤ÈÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¡¢Åê»ñ²È¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ò¶¯µ¤¤Ë·¹¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹È¾Æ³ÂÎÀß·×¡¦³«È¯¤Î¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ãMRVL¡ä¤¬£³£³¡ó¹â¤È¤¤¤¦Ë½Æ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹´ë¶È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ÈÆ±¶ÈÂÖ¤À¤¬¡¢¾¦ÉÊÎÎ°è¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎ¤¬À¸À®£Á£É¤ÎÇ¾¡ÊÃæ¿õ¡Ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿À·Ð·Ï¤òÃ´¤¦¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤¬¥Þー¥Ù¥ë¤Î¼çÀï¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾¼Ò¤¬¶¥¹ç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó£Ã£Å£Ï¤¬¡Ö¼¡¤Î£±Ãû¥É¥ë´ë¶È¤Ï¥Þー¥Ù¥ë¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô²Á¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢£Á£É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÉñÂæÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔ²Ä·çÀ¤òÍ½´ü¤·¤Æ¤Îµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Þ¤À£Á£É¥Ð¥Ö¥ë¤Î²ê¤¬¿á¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ£Õ£Ó¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Îº¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤«¤Ê¤ê¤Î¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âÀ®¤êÎ©¤Ä¡£»þ²ÁÁí³Û¤òÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤µ¤»¤ë¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<285A.T>¤Ç¤â»þ²ÁÁí³Û¤Ï£´£³Ãû±ß¥½¥³¥½¥³¤À¡££±Ãû¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤È£±£°£°Ãû±ß°Ê¾å»þ²ÁÁí³Û¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤³¤«¤é³ô²Á¤¬£³ÇÜ°Ê¾å¤Ë²½¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤À¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£º£¤ÏÊÑ¿ÈÅÓ¾å¤È¤¤¤¦Çä¤ê¹þ¤ß¥Èー¥¯¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¥ª¥¯¥·¥¢¤¬¥Üー¥À¥ì¥¹¤Ç³¤³°¥Þ¥Íー¤ÎÅê»ñ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò³ô¤ÎÃÍÆ°¤¤¬º£¸å£Á£É¥Ð¥Ö¥ë¤È¤Îµ÷Î¥¤òÂ¬¤ëÃæ´üÅª¤Ê¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢£Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ä¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤òºî¤ê½Ð¤¹¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë·Ï´ë¶È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ä¥ë¥Ï¥·ÌÃÊÁ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Î£Ó£Ï£Ø»Ø¿ôµÞÆ¤ò²£ÌÜ¤Ë¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤ÎÃÍÆ°¤¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢³ô¤ËÇä¤ê¤¬¤«¤µ¤ß¾å¾º°µÎÏ¤òÁê»¦¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¸«»ö¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢³ô¤Ë¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¼þÊÕ¤È¿¿µÕ¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÍ¾±¤¤òº£¤Ê¤ª°ú¤¤º¤ë¤Ê¤«¡¢£Á£É¤òÆ°¤«¤¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤³¤½¤¬º£¤ÎÂç¼ÖÎØÁê¾ì¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿£±Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â¤â¤È¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊª¿§¿Íµ¤¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Ì£Ã£Ã¿Íµ¤¤È¤ÏÊÌ¤ÎÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤¬£±ËÜ°ú¤«¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£¥é¥µ¹©¶È<4022.T>¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÇÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÇã¤ï¤ì¹æË¤¤òÌÄ¤é¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë£Á£Ç£Ã<5201.T>¤ä£È£Ï£Ù£Á<7741.T>¡¢¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¤È¥·¥ê¥³¥ó¥¦¥¨¥ÏーÁÐÊý¤ÇÀ¤³¦¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¿®±Û²½³Ø¹©¶È<4063.T>¡¢Éõ»ßºÞ¤äÉ½ÌÌ¸¦Ëáºà¤Ç¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<4004.T>¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸´ðÈÄ¥È¥Ã¥×¤Î¥¤¥Ó¥Ç¥ó<4062.T>¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤³¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï»Í¹ñ²½À®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<4099.T>¤ä¥È¥ê¥±¥ß¥«¥ë¸¦µæ½ê<4369.T>¡¢»°É©¥±¥ß¥«¥ë¥°¥ëー¥×<4188.T>¡¢¥¹¥Æ¥é¡¡¥±¥ß¥Õ¥¡<4109.T>¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÀ½Ë¡¤ò²£Å¸³«¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸´ðÈÄÍÑÀä±ïºàÎÁ¡Ê¹âÀÇ½¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤òÆÈÀê¶¡µë¤¹¤ëÌ£¤ÎÁÇ<2802.T>¤â£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¾åÃÍÄÉ¤¤ºÆ³«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢½µ´Ö¤ÎÂÐ³°¡¦ÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌó¤¬Ä«Êý¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢£µ·î¤ÎÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡Ë¡¢£µ·î¤Î¼ÖÌ¾ÊÌ¿·¼ÖÈÎÇä¡Ê¼«ÈÎÏ¢¡Ë¡¢£µ·î¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡ÊÁ´·Ú¼«¶¨¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤âÁ°¾ì¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÄÊÌ¤ËÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹<1928.T>¤Î£²～£´·î´ü·è»»È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï£´·î¤Î¥æー¥í·÷¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ë¼ªÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï½µ´Ö¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£±～£³·î´üÏ«Æ¯À¸»ºÀ»Ø¿ô¡¦²þÄêÃÍ¤Ê¤É¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£¡Ê¶ä¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Á°Æü¤Î²¡¤·ÌÜ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤Î¡¢È¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ーÆÃ²½·¿¤Î¥Ö¥ëÁê¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¸«¤ë¤ÈÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¤¤Î¤¦¤Î¸å¾ì´ó¤ê¤Ë£±£´£°£°±ß¶á¤¤²¼Íî¤Ç£¶Ëü£µ£°£°£°±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢ÌÜ¤òâÔ¤Ã¤Æ¤Ç¤â½¦¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°Æü¤Ï²¤½£»þ´Ö¤«¤é¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤ÎÄ«Êý¤³¤½¤ä¤äµ¤ÌÂ¤¤¥àー¥É¤¬Éº¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿å¤«¤µ¤¬Áý¤¹¤è¤¦¤Ë¹ÈÏ°Ï¤ËÇã¤¤¤¬¹¤¬¤êÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ô²Á¤Î¾å¾º¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¡¢¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤¬£¶¡ó¶á¤¤µÞÆ¤ÇÀÄ¶õ·÷¤òÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÀ¤³¦¼ó°Ì¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡ãAMAT¡ä¤¬£·¡ó¹â¡¢£Å£Õ£ÖÏª¸÷ÁõÃÖ¤Ç¥·¥§¥¢¤òÆÈÀê¤¹¤ë£Á£Ó£Í£Ì¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ãASML¡ä¤¬£´¡¥£·¡ó¹â¤ÈÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¡¢Åê»ñ²È¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ò¶¯µ¤¤Ë·¹¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹È¾Æ³ÂÎÀß·×¡¦³«È¯¤Î¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ãMRVL¡ä¤¬£³£³¡ó¹â¤È¤¤¤¦Ë½Æ¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹´ë¶È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ÈÆ±¶ÈÂÖ¤À¤¬¡¢¾¦ÉÊÎÎ°è¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎ¤¬À¸À®£Á£É¤ÎÇ¾¡ÊÃæ¿õ¡Ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿À·Ð·Ï¤òÃ´¤¦¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤¬¥Þー¥Ù¥ë¤Î¼çÀï¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾¼Ò¤¬¶¥¹ç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó£Ã£Å£Ï¤¬¡Ö¼¡¤Î£±Ãû¥É¥ë´ë¶È¤Ï¥Þー¥Ù¥ë¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô²Á¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢£Á£É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÉñÂæÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔ²Ä·çÀ¤òÍ½´ü¤·¤Æ¤Îµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Þ¤À£Á£É¥Ð¥Ö¥ë¤Î²ê¤¬¿á¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ£Õ£Ó¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Îº¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤«¤Ê¤ê¤Î¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âÀ®¤êÎ©¤Ä¡£»þ²ÁÁí³Û¤òÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤µ¤»¤ë¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<285A.T>¤Ç¤â»þ²ÁÁí³Û¤Ï£´£³Ãû±ß¥½¥³¥½¥³¤À¡££±Ãû¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤È£±£°£°Ãû±ß°Ê¾å»þ²ÁÁí³Û¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤³¤«¤é³ô²Á¤¬£³ÇÜ°Ê¾å¤Ë²½¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤À¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£º£¤ÏÊÑ¿ÈÅÓ¾å¤È¤¤¤¦Çä¤ê¹þ¤ß¥Èー¥¯¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¥ª¥¯¥·¥¢¤¬¥Üー¥À¥ì¥¹¤Ç³¤³°¥Þ¥Íー¤ÎÅê»ñ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò³ô¤ÎÃÍÆ°¤¤¬º£¸å£Á£É¥Ð¥Ö¥ë¤È¤Îµ÷Î¥¤òÂ¬¤ëÃæ´üÅª¤Ê¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢£Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ä¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤òºî¤ê½Ð¤¹¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë·Ï´ë¶È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ä¥ë¥Ï¥·ÌÃÊÁ¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Î£Ó£Ï£Ø»Ø¿ôµÞÆ¤ò²£ÌÜ¤Ë¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¤ÎÃÍÆ°¤¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢³ô¤ËÇä¤ê¤¬¤«¤µ¤ß¾å¾º°µÎÏ¤òÁê»¦¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¸«»ö¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢³ô¤Ë¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¼þÊÕ¤È¿¿µÕ¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÍ¾±¤¤òº£¤Ê¤ª°ú¤¤º¤ë¤Ê¤«¡¢£Á£É¤òÆ°¤«¤¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤³¤½¤¬º£¤ÎÂç¼ÖÎØÁê¾ì¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿£±Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â¤â¤È¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊª¿§¿Íµ¤¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Ì£Ã£Ã¿Íµ¤¤È¤ÏÊÌ¤ÎÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤¬£±ËÜ°ú¤«¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£¥é¥µ¹©¶È<4022.T>¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÇÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÇã¤ï¤ì¹æË¤¤òÌÄ¤é¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë£Á£Ç£Ã<5201.T>¤ä£È£Ï£Ù£Á<7741.T>¡¢¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¤È¥·¥ê¥³¥ó¥¦¥¨¥ÏーÁÐÊý¤ÇÀ¤³¦¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¿®±Û²½³Ø¹©¶È<4063.T>¡¢Éõ»ßºÞ¤äÉ½ÌÌ¸¦Ëáºà¤Ç¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<4004.T>¡¢È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸´ðÈÄ¥È¥Ã¥×¤Î¥¤¥Ó¥Ç¥ó<4062.T>¤Ê¤É¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤³¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï»Í¹ñ²½À®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<4099.T>¤ä¥È¥ê¥±¥ß¥«¥ë¸¦µæ½ê<4369.T>¡¢»°É©¥±¥ß¥«¥ë¥°¥ëー¥×<4188.T>¡¢¥¹¥Æ¥é¡¡¥±¥ß¥Õ¥¡<4109.T>¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÀ½Ë¡¤ò²£Å¸³«¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸´ðÈÄÍÑÀä±ïºàÎÁ¡Ê¹âÀÇ½¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤òÆÈÀê¶¡µë¤¹¤ëÌ£¤ÎÁÇ<2802.T>¤â£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¾åÃÍÄÉ¤¤ºÆ³«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢½µ´Ö¤ÎÂÐ³°¡¦ÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌó¤¬Ä«Êý¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢£µ·î¤ÎÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡Ë¡¢£µ·î¤Î¼ÖÌ¾ÊÌ¿·¼ÖÈÎÇä¡Ê¼«ÈÎÏ¢¡Ë¡¢£µ·î¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡ÊÁ´·Ú¼«¶¨¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤âÁ°¾ì¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÄÊÌ¤ËÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹<1928.T>¤Î£²～£´·î´ü·è»»È¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï£´·î¤Î¥æー¥í·÷¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ë¼ªÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï½µ´Ö¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£±～£³·î´üÏ«Æ¯À¸»ºÀ»Ø¿ô¡¦²þÄêÃÍ¤Ê¤É¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£¡Ê¶ä¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS