¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¸õÊä¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¡© Åý·×¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¶Ã¤¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ï¡áÊÆÊóÆ»
¡¡½é¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢Åê¼ê»ØÉ¸¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢¡Ö¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤«¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤«¡©¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÁè¤¤¤ò£µ¤Ä¤ÎÅý·×¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¸õÊä¤Ë¤¹¤éµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢Æ±¾Þ¸õÊä¤ò¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¡Ê¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î£²¿Í¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÂÐÀïÂÇ¼ÔÂÇÎ¨¡×¡Ö¥¹¥¥ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖËÉ¸æÎ¨¡Ê£Ó£É£Å£Ò£Á¡Ë¡×¡ÖÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö¥´¥í¡¦¥Õ¥é¥¤Èæ¡×¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥ì¡¼¥È¡×¤ÎÅê¼ê£µ»ØÉ¸¤òÈæ³Ó¡££³¡½£²¤Ç¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤Î¾¡Íø¤È¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Î£°¡¦£¸£²¤ÎËÉ¸æÎ¨¡Ê£Å£Ò£Á¡Ë¤ÏÃ±½ã¤Ç¸ÂÄêÅª¤ÊÅý·×¤À¡£¤â¤·¥·¡¼¥º¥ó¤¬º£Æü¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ê¤é¡¢Èà¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤È¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ÎÆó¿Í¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È¤¢¤é¤æ¤ë»ØÉ¸¤Ç£²¿Í¤¬¤º¤Ð¤Ì¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£±£°£°»î¹ç°Ê¾å¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÅêµå¼¡Âè¤ÇÂçÃ«¤â½½Ê¬¤ËÈÔ²ó¤Ï²ÄÇ½¡£¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×£²¤¬¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ëÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµ¼ÔÅêÉ¼¤Î¤¿¤áÁ´°÷¤¬¿ôÃÍ¤À¤±¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ±É´§¤ÏÃ¯¤Ëµ±¤¯¤Î¤«¡£