¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¤ÏÎø½÷Ë¼¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤âµ¤¾æ¡Ö¼ã·î¤â¤È¤Æ¤âÆ¬¤Î¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×£¶¡¦£´µð¿ÍÀïÀèÈ¯¤Ø
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£¶¡¡µð¿Í¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶Åê¼ê¤¬¡¢£´Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡Ö¿·½÷Ë¼¡×¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£¸»î¹ç¤Ç£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£·¡£¤¹¤Ù¤Æ¿¹Í§¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¹¥À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¿¡£¿®Íê¤¹¤ëÁêËÀ¤Ï£²Æü¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÎ¥Ã¦¡£¼ã·î¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤òÁÛÄê¤·¡¢¡Ö¼ã·î¤â¤¹¤´¤¯ËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÆ¬¤Î¤¤¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤ÏÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¥Á¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ë¡£¡Ö»î¹çÃæ¤Î´¿À¼¤â¤¹¤´¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£