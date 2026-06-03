¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®¡¦±àÅÄ½ãµ¬¤¬£´Æü¡¦¥Ï¥ä¥ÆÀïÅÐÈÄ¤Ø¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è£²°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£¹
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬¡¢£´Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¤Á¤å¡Á¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡Ë¤Ë¥¹¥é¥¤¥ÉÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿£³Æü¤ÎÆ±Àï¤¬ÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¡¢£³¾¡ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢£²·³Àï£¸»î¹ç¡Ê£·ÀèÈ¯¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£³ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£¹¤ÏÆ±¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è£²°Ì¤È¡¢ºòµ¨¤è¤ê¤âÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬Áý¤·¤¿Åêµå¤Ç¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£±·³¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µåÂ®¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò¤¢¤È£²¥¥í¾å¤²¤Æ£±£´£·¥¥í¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÊÑ²½µå¤Ç¤«¤ï¤¹Åêµå¤À¤È£²½äÌÜ°Ê¹ß¤Ç¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈôÌö¤Ø¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Æ±£±°Ì¤Î£²´°Åê¡Ê£±´°Éõ¡Ë¤È³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ï£´Áª¼ê¤¬»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢»Ä¤ë°Ø»Ò¤Ï£´¡££··î£³£±Æü¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿´ü¸Â¤Þ¤Ç£²¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖËè»î¹ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÙÇÛ²¼¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡£´üÂÔ¤Î±¦ÏÓ¤¬Ãå¡¹¤È»ÙÇÛ²¼¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¡£