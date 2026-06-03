山下美月が自身のInstagramを更新し、出演映画『キングダム 魂の決戦』のワールドプレミアでのオフショットを公開した。

参考：蒔田彩珠＆山下美月、『キングダム 魂の決戦』出演決定 嬴政を支える宮女に

投稿には、黒のチュールをあしらったドレスにパールのネックレスを合わせた山下の姿が収められている。両手を重ねて微笑む横顔のカットや、夜景を背にバルコニーで振り返る後ろ姿まで、上品で華やかな雰囲気と無邪気な表情が織り交ぜられている。

キャプションでは「映画『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミアに登壇させていただきました！」とイベント登壇を報告し、「今作も壮大なスケールで、一瞬たりとも目が離せない展開となっております！」と作品の見どころに触れたうえで、「7月17日の公開が待ち遠しいです」と期待を寄せている。

同作は、『キングダム 大将軍の帰還』に続く実写映画シリーズ第5作。山粼賢人が主演を務め、山下は国王・嬴政を支える宮女・陽役で出演する。主題歌は米津玄師が書き下ろした「夜鷹」で、7月17日に公開される。（文＝リアルサウンド編集部）