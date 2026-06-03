Umios¡¢¡Ö¿·Ãæ²Ú³¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¿ÉÌ£¤Ç½ë¤¤²Æ¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤á¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¡Ö»Àíå¡Ê¥µ¥ó¥é¡¼¡Ë¾Æ¤½¤Ð¡×¤òÈ¯Çä
Umios¤Ï¡¢¡Ö¿·Ãæ²Ú³¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÎäÅà¿©ÉÊ¡Ö»Àíå¾Æ¤½¤Ð¡×¤ò7·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¿·Ãæ²Ú³¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È²ÈÄí¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëËÜ³ÊÉÊ¼Á¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢1995Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç31Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¸Ä¿©¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»ÔÈÎÍÑÎäÅàÌÍÎà¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2016Ç¯ÅÙ¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÌó174¡ó¡Ê½ÐÅµ¡§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ö¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SCI¥Ç¡¼¥¿ÎäÅàÄ´Íý¡õÇÀ»º¡Ê´ü´Ö2016Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·î¡Ë¡×Ê¿¶Ñ¹ØÆþµ¬ÌÏ¡Ê¡ß100¡Ë¶â³Û¤«¤éÆ±¼Ò¿ä·×¡Ë¤È¿Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¿©¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Æ¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ä»ÀÌ£¡¢¿ÉÌ£¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡Ê½ÐÅµ¡§¥¯¥í¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥° ²Æ¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¿©¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢²Æ¾ì¤Î»ÔÈÎÍÑÎäÅàÌÍÎà»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¿·Ãæ²Ú³¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢ÀÖºäÍþµÜ ëý¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î¡Ö»Àíå¾Æ¤½¤Ð¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´³¤·³Ãì¡¦·Ü¤¬¤é¡¦¥«¥¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½¤Î¤¢¤ó¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¤¢¤ëÊÆ¿Ý¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÇô¿Ý¤ò¹ç¤ï¤»¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¿ÉÌ£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ë¤¤²Æ¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·Ãæ²Ú³¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÌÍ¡¦ÊÆÈÓ¤Ê¤É¤Î¼ç¿©¤«¤éñ»Ò¡¦¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¡¦¾®äÆÊñ¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢ÊÆ¿Ý¤ÈÇô¿Ý¤Ë¤è¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¿ÉÌ£¤Ç¡¢½ë¤¤²Æ¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾Æ¤½¤Ð¡£7¼ï¤Î¶ñºà¡Ê¥¨¥Ó¡¦ÇòºÚ¡¦¤¿¤±¤Î¤³¡¦¥Á¥ó¥²¥óºÚ¡¦¤¤¯¤é¤²¡¦¤â¤ä¤·¡¦Íñ¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÁÆ¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿À¸Õª¤äÇò¥Í¥®¡¢¥À¥¤¥¹¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¿©´¶¤äÌ£¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
Umios¡áhttps://www.umios.com/jp