¤¤¤Á¤´¡¦¤ä¤è¤¤¤Ò¤áVS¤¢¤Þ¤ê¤ó¡¡¿¿·õ¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¡3ÆüÊüÁ÷¡ØÎµ¤È¸×¤ÎÂç·ãÀï¡Ù
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï3Æü¸á¸å6»þ25Ê¬¤«¤é¡ØÎµ¤È¸×¤ÎÂç·ãÀï¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÎµ¡×¤È¡Ö¸×¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂç·ãÀï¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÃÆ¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè2ÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹Ã²µ¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Á¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¤¥Á¥´
¡¡MC¤Ë¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤Æî¸¶À¶Î´¡Ê¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏËÜÅÄË¾·ë¡¢»³ºê¹°Ìé¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¡¢´äÅÄ³¨Î¤Æà¡¢¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï²¼µ¤Î6¤Ä¤ÎÎµ¤È¸×¤ÎÂç·ãÀï¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¡¦ÆìÄ·¤Ó
ºòÇ¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÇÆìÄ·¤Ó¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤¬³«ºÅ¡£ÆìÄ·¤Ó¤ÏÀ¤³¦¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¡ª¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ËÌ©Ãå¡£À¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤ÎºÇ¶¯·³ÃÄVS¤½¤ÎºÇ¶¯·³ÃÄ¤ò°é¤Æ¤¿ÆìÄ·¤Ó¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸åÇÚ¡£ÀèÇÚVS¸åÇÚ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ð¥È¥ë¡ª
¡¦ÎäÅà¿©ÉÊ
115ÉÊ¤¬Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢É¹ÅÀ²¼¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿Í¥¾¡¸õÊä¤¬2ÉÊ¡£
¡Ö½©ÅÄ¤ÎÏ·ÊÞ±ØÊÛVSÆàÎÉ¤Î´¤¤½¤Ð¡×±ØÊÛ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿ºÇ¶¯¤ÎÏ·ÊÞ¤¬¡¢¤Ê¤¼ÎäÅà¶È³¦¤Ë¿Ê½Ð¡©
¤Ê¤¼ÆàÎÉ¤Ç»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÄó¶¡¡©³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤â¿³ºº¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥Ð¥È¥ë¡£
¡¦·ê·¡¤ê
À©¸Â»þ´Ö20Ê¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥×1ËÜ¡¢°ìÈÖ¿¼¤¯·ê¤ò·¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¡ªÂç²ñºÇÂ¿¤Î10²óÍ¥¾¡¡¢¸½ºß3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦¥¬¥¹ÇÛ´É¤Î¶Ç¹©¶È¡ªÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢ÌµÇ°¤Î2Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ëÅÅÃì·úÀß¤Î¥Û¥¯¥¨¥¤¡£·ê·¡¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¥¹¥³¥Ã¥×1ËÜ¤ÇÂç·ãÀï¡ª
¡¦¤¤¤Á¤´
°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤ÎÉÊ¼ï¤ò·è¤á¤ë¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤ÎÂç·ãÀï¡£ÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤´¤ÎÉÊ¼ï¤Ï300°Ê¾å¡£Ä¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤¤¤Á¤´Àï¹ñ»þÂå¤ÎÇÆ¸¢¤òÁè¤¦¡¢¸©Æ±»Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡£½éÂå²¦¼Ô¡¦·²ÇÏ¤Î¤ä¤è¤¤¤Ò¤áVS¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡¦ºë¶Ì¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ó¡£
¡¦²´éÚ
ÆüËÜ°ì¤Î²´éÚ¤òÍÜ¿£¤·¤¿À¸»º¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡¢³¤¤Î´Á¤ÎÂç·ãÀï¡ªÀ¸»ºÎÌÁ´¹ñ1°Ì¡¢Á°²ó²¦¼Ô¡¦¹Åç¤Î¶¯¹ëVS¹ÓÇÈ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤ÎÄ¶¿·À±¡£¤·¤«¤·¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤¬Îò»ËÅª¤ÊÂçÉÔµù¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤Î¾õ¶·¡£
¡ÖÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×²´éÚ¤Ë¾ðÇ®¤òÊû¤²¤ë¡¢À¸»º¼Ô¤ÈÂç²ñ±¿±Ä¤¬°ìËç´ä¤ÇÎ×¤àÄº¾å·èÀï¡£
¡¦¥¹¥Æ¡¼¥
¡Ö²¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤¬À¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¥¹¥Æ¡¼¥No.1¤ò·è¤á¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ª
ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î½àÍ¥¾¡¡ª¤½¤ÎÈëºö¤ÏÆüËÜ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡£¥¹¥Æ¡¼¥À¤³¦ºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£ÆüËÜ¤Î¸×¤¬À¤³¦¤ÎÎµ¤ËÄ©¤à¡ª
¢£Æî¸¶À¶Î´¡Ê¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¥³¥á¥ó¥È
º£²óVTR¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Êý¡¹¤Ï¡¢³§°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¿¤Ó¤·¤í¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£]
¢£ËÜÅÄË¾·ë
º£¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÍí¤á¤¿¿·¼ïÌÜ¤Ç¤â¤³¤Î´ë²è¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´äÅÄ³¨Î¤Æà ¥³¥á¥ó¥È
ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¿§¡¹¤ÊÀï¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´¶¾ð°ÜÆþ½ÐÍè¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»³ºê¹°Ìé¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ó¤ÊÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦»É·ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï·ê¤ò·¡¤ëÂç²ñ¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¿Í¤¬´¶²½¤µ¤ì¤Æ·ê¤òËä¤á¤ëÂç²ñ¤¬È¯Â¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Ì·½âÂÐ·è¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¿§¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¤¬¤¤¤Æ³§¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó¥Æ¥ìÅì¤ÇÌ¡²è²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹Ã²µ¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Á¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¤¥Á¥´
¡¡MC¤Ë¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤Æî¸¶À¶Î´¡Ê¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏËÜÅÄË¾·ë¡¢»³ºê¹°Ìé¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¡¢´äÅÄ³¨Î¤Æà¡¢¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï²¼µ¤Î6¤Ä¤ÎÎµ¤È¸×¤ÎÂç·ãÀï¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÇÆìÄ·¤Ó¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤¬³«ºÅ¡£ÆìÄ·¤Ó¤ÏÀ¤³¦¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¡ª¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ËÌ©Ãå¡£À¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤ÎºÇ¶¯·³ÃÄVS¤½¤ÎºÇ¶¯·³ÃÄ¤ò°é¤Æ¤¿ÆìÄ·¤Ó¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸åÇÚ¡£ÀèÇÚVS¸åÇÚ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ð¥È¥ë¡ª
¡¦ÎäÅà¿©ÉÊ
115ÉÊ¤¬Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢É¹ÅÀ²¼¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿Í¥¾¡¸õÊä¤¬2ÉÊ¡£
¡Ö½©ÅÄ¤ÎÏ·ÊÞ±ØÊÛVSÆàÎÉ¤Î´¤¤½¤Ð¡×±ØÊÛ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿ºÇ¶¯¤ÎÏ·ÊÞ¤¬¡¢¤Ê¤¼ÎäÅà¶È³¦¤Ë¿Ê½Ð¡©
¤Ê¤¼ÆàÎÉ¤Ç»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÄó¶¡¡©³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤â¿³ºº¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥Ð¥È¥ë¡£
¡¦·ê·¡¤ê
À©¸Â»þ´Ö20Ê¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥×1ËÜ¡¢°ìÈÖ¿¼¤¯·ê¤ò·¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¡ªÂç²ñºÇÂ¿¤Î10²óÍ¥¾¡¡¢¸½ºß3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦¥¬¥¹ÇÛ´É¤Î¶Ç¹©¶È¡ªÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢ÌµÇ°¤Î2Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ëÅÅÃì·úÀß¤Î¥Û¥¯¥¨¥¤¡£·ê·¡¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¥¹¥³¥Ã¥×1ËÜ¤ÇÂç·ãÀï¡ª
¡¦¤¤¤Á¤´
°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤¤¤Á¤´¤ÎÉÊ¼ï¤ò·è¤á¤ë¡¢»ºÃÏÄ¾Á÷¤ÎÂç·ãÀï¡£ÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤´¤ÎÉÊ¼ï¤Ï300°Ê¾å¡£Ä¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤¤¤Á¤´Àï¹ñ»þÂå¤ÎÇÆ¸¢¤òÁè¤¦¡¢¸©Æ±»Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡£½éÂå²¦¼Ô¡¦·²ÇÏ¤Î¤ä¤è¤¤¤Ò¤áVS¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡¦ºë¶Ì¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ó¡£
¡¦²´éÚ
ÆüËÜ°ì¤Î²´éÚ¤òÍÜ¿£¤·¤¿À¸»º¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡¢³¤¤Î´Á¤ÎÂç·ãÀï¡ªÀ¸»ºÎÌÁ´¹ñ1°Ì¡¢Á°²ó²¦¼Ô¡¦¹Åç¤Î¶¯¹ëVS¹ÓÇÈ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤ÎÄ¶¿·À±¡£¤·¤«¤·¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤¬Îò»ËÅª¤ÊÂçÉÔµù¤È¤¤¤¦ÇÈÍð¤Î¾õ¶·¡£
¡ÖÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×²´éÚ¤Ë¾ðÇ®¤òÊû¤²¤ë¡¢À¸»º¼Ô¤ÈÂç²ñ±¿±Ä¤¬°ìËç´ä¤ÇÎ×¤àÄº¾å·èÀï¡£
¡¦¥¹¥Æ¡¼¥
¡Ö²¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤¬À¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¥¹¥Æ¡¼¥No.1¤ò·è¤á¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ª
ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î½àÍ¥¾¡¡ª¤½¤ÎÈëºö¤ÏÆüËÜ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡£¥¹¥Æ¡¼¥À¤³¦ºÇ¹âÊö¤òÌÜ»Ø¤¹¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£ÆüËÜ¤Î¸×¤¬À¤³¦¤ÎÎµ¤ËÄ©¤à¡ª
¢£Æî¸¶À¶Î´¡Ê¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¥³¥á¥ó¥È
º£²óVTR¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Êý¡¹¤Ï¡¢³§°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¿¤Ó¤·¤í¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£]
¢£ËÜÅÄË¾·ë
º£¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÍí¤á¤¿¿·¼ïÌÜ¤Ç¤â¤³¤Î´ë²è¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´äÅÄ³¨Î¤Æà ¥³¥á¥ó¥È
ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¿§¡¹¤ÊÀï¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´¶¾ð°ÜÆþ½ÐÍè¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»³ºê¹°Ìé¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ó¤ÊÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦»É·ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï·ê¤ò·¡¤ëÂç²ñ¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¿Í¤¬´¶²½¤µ¤ì¤Æ·ê¤òËä¤á¤ëÂç²ñ¤¬È¯Â¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Ì·½âÂÐ·è¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¿§¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¤¬¤¤¤Æ³§¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó¥Æ¥ìÅì¤ÇÌ¡²è²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£