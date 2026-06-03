¡ÒÂæÉ÷µÙ¹»¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡Ó¡Ö³Ø¹»¤«¤éÏ¢Íí¤Ê¤¤¡×È½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¼«¼£ÂÎ¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï´î¤Ó¡¢Í§Ã£¤È¥²ー¥à¤¶¤ó¤Þ¤¤¡Ä¤Ç¤â½Î¤Ï¤¢¤ë¡×ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¡ÄµÙ¹»¤·¤¿¤é¿¶¤êÂØ¤¨ÅÐ¹»¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©
Âç·¿¤ÎÂæÉ÷£¶¹æ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ò²£ÃÇ¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤ÏµÙ¹»¤äÅÐ²¼¹»»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¡ÖÄ«¤Þ¤ÇµÙ¹»¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÏ¢ÍíÄ¢¥¢¥×¥ê¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö·ë¶É¡¢½Î¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¤Ï¥²ー¥à¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×ÅÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Î¼Ì¿¿¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤¿µ¤¾ÝÄ£HP
¡Ö³Ø¹»¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ«¤«¤é¥²ー¥à¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¡ÈµÙ¹»¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡É¤ËÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÀ¼
ÂæÉ÷£¶¹æ¤ÎÄÌ²á¤ËÈ¼¤¤³ÆÃÏ¤Ç·Ù²ü¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶è¤ä¹¾Åì¶è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇµÙ¹»¤ò·èÄê¤·¤¿°ìÊý¡¢¡ÖÅöÆü¤ÎÄ«¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤°¤ªÎÙ¤Î¶è¤ÏºòÆü¤Î¤¦¤Á¤ËµÙ¹»·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÄÌ¾ïÅÐ¹»¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤Í¡¢¤³¤Î°ã¤¤¡×
¡Ö¹â¹»¤ÏµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ë¾®Ãæ³Ø¹»¤ÏÉáÄÌ¤Ë³Ø¹»¤¢¤ë¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î¶è¤Î¾®³Ø¹»¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤¤¤·¡¢³Ø¹»¤âÅÅÏÃ¤¬»þ´Ö³°¤Ç¼«Æ°±þÅú¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
»Ò¤É¤â¤¬¶èÎ©¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ËÅç¶èºß½»¤Î40ÂåÃËÀ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î³Ø¹»¤ÏºòÆü¤ÎÃëº¢¤ËÊÝ¸î¼ÔÏ¢Íí¥Äー¥ë¤ÇµÙ¹»¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÄ«¤«¤é¥²ー¥à¤¶¤ó¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãë¤«¤é±«¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¶á½ê¤ÎÍ§Ã£¤â²È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¥«¥ª¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä½Î¤ä±Ñ²ñÏÃ¤Ê¤É¤Î½¬¤¤¤´¤È¤ÏÄÌ¾ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
°ìÊý¡¢Â¿ËàÃÏ¶è¤Ë½»¤à40Âå½÷À¤ÏÄ«¤«¤éº®Íð¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢³Ø¹»¤«¤é¤ÎÏ¢ÍíÄ¢¥¢¥×¥ê¤Ç¡ØÅöÆü¸áÁ°7»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢»ÔÆâ¤ËË½É÷·ÙÊó¤Þ¤¿¤ÏË½É÷ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Î×»þµÙ¶È¤Þ¤¿¤ÏÅÐ¹»»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤È¤·¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µ¤¾Ý¾õ¶·¤ä»Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂÐ±þ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤È¤â¡ØÌÀÆü¤Ï¤¿¤Ö¤óµÙ¹»¤À¤í¤¦¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·°ìÌëÌÀ¤±¡¢´Î¿´¤ÎÏ¢ÍíÄ¢¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¤Î¤«¡¢7»þ¤ò²á¤®¤Æ¤âÏ¢ÍíÄ¢¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¹»¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¸«¤ÆÄÌ¾ïÅÐ¹»¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤ÏµÙ¹»¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¾¯¤·¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖºÇ½ªÈ½ÃÇ¤òÊÝ¸î¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤³¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤âÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤«¤éÄÌ¾ïÅÐ¹»¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ«¤Î7»þÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÐ¹»»þ´Ö¤Îº¢¤Ï¤µ¤é¤Ë±«É÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë³Ø¹»¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¸«¼é¤êGPS¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤ËÃå¤¤¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÈÈ½ÃÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¡É¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Ø¹»¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡Ø£±»þ´ÖÌÜ¤«¤éÄÌ¾ïÅÐ¹»¡Ù¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢ÅÐ¹»¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¾ì¹ç¤Ï·çÀÊ¡¦ÃÙ¹ï°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤ÏºÇ½ªÈ½ÃÇ¤òÊÝ¸î¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÅÐ¹»¤µ¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë²ÈÄí¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎ×»þµÙ¹»¤Ï¡Ö»Å»ö¤È¤ÎÄ´À°¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
X¾å¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤¬Î×»þµÙ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñー¥È¤ÎÊì¿Æ¤¬½Ð¶Ð¤·¤ÆÉ×¤¬µÙ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ñー¥È¤Î¤Û¤¦¤¬µÙ¤ß¤È¤ì¤è¡×¡Ö¥Ñー¥È¤ÏµÙ¤ó¤À¤é¤½¤ÎÊ¬µëÎÁ¤¬¸º¤ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢µÙ¹»¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î½¢Ï«´Ä¶¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤¤¡£Á°½Ð¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢»ä¤¬¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ç´ðËÜºßÂð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¼Ò°÷»þÂå¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ç®¤È¤«µÙ¹»¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬µÙ¤à¤«¡ÙÌäÂê¤Ç¤¤¤Ä¤â°ß¤ò¥¥ê¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤Î¤Û¤¦¤âÁá¤á¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð»Å»ö¤ä²ÈÄí¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤ÇµÙ¹»¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
2Æü¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇµÙ¹»¤ÎÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î°ì¤Ä¤ËÅìµþ¡¦ËÅç¶è¤¬¤¢¤ë¡£¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢µÙ¹»¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö2Æü¤Î13»þ¤¹¤®¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¶èÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤ª¤è¤ÓÍÄÃÕ±à¤ÎµÙ¹»¡¦µÙ±à¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ËËÉºÒ²Ý¤Ê¤É¤«¤é±«¤äÉ÷¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¹»»þ´Ö¤¬°ìÈÖ¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â»öÁ°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ÙÊó¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â»öÁ°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤Û¤¦¤âÁá¤á¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð»Å»ö¤ä²ÈÄí¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢µë¿©¤Î¿©ºà¤Ê¤É¤â»öÁ°¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËµÙ¹»¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÆÃ¤Ë¶ì¾ð¤Ê¤É¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤Ç¤Ï¡¢¼ø¶È¤Î¿¶¤êÂØ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÆÃ¤Ë²ÆµÙ¤ß¤Î´ü´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Æ³Ø¹»¤Ç¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼ø¶È»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤º¤ÄµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢2Æü¤Î14»þ¤Ë¤ÏÁ´¶èÎ©³Ø¹»¡Ê±à¡Ë¤ÎÎ×»þµÙ¶È¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿ÉÊÀî¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡¢¼ø¶È¤Î¿¶¤êÂØ¤¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö³Æ¹»¤ÇÄ´À°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÀÆ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎÂæÉ÷£¶¹æ¤Ç¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤¿¡£
ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÂæÉ÷¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤ä³Ø¹»¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ò¤É¤¦·Ú¸º¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¤ÎÂæÉ÷ÂÐ±þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ