U18日本代表がアジア杯東アジア地区予選を白星発進…ホンコン・チャイナに48点差圧勝

6月2日、福岡第一高等学校 第一薬科大学内 都築褚助記念体育館で「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」が開幕。3日には男子U18日本代表が登場し、ホンコン・チャイナ代表との初戦に臨んだ。

中村文哉（福岡大学附属大濠高校）の3ポイントシュートで試合の幕が開けると、マクミランアレックス（沖縄水産高校）、白谷柱誠ジャック、本田蕗以（ともに福岡大附属大濠）、佐藤翔真（黒沢尻工業高校）も加点。第1クォーター残り4分37秒の時点で15－1と圧倒すると、18点のリードを奪った。

中村、佐藤の連続得点で始まった第2クォーターも相手を寄せつけず。久我祐仁（福岡第一高校）の長距離砲で一気に突き放し、32点差をつけた。

後半は第3クォーターにリードを43点差に広げると、第4クォーターはその差をさらに拡大。93－45と48点差で圧勝した。

日本は久我が4本の3ポイントを含むチーム最多24得点の活躍。中村が19得点、マクミラン、白谷、佐藤がそろって11得点、本田が10得点を記録した。

なお、日本は4日に韓国代表、6日にチャイニーズ・タイペイ代表、7日に中国代表と対戦。上位4チームに与えられる本戦出場権獲得を目指す。

■試合結果



日本 93－45 ホンコン・チャイナ



JPN｜26｜24｜23｜20｜＝93



HKG｜8｜10｜12｜15｜＝45

【動画】日本vsホンコン・チャイナをフルゲームでチェック