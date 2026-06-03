Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó6·î¸Â¡Ê3ÆüÆüÃæ¡Ë 7Ëü1000±ß¥³ー¥ë¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿1018Ëç
¡¡3Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯6·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü6·î11Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü7941Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬1Ëü60Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î7881Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï6Ëü5000±ß¤Î705Ëç¡Ê396±ß°Â289±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï7Ëü1000±ß¤Î1018Ëç¡Ê239±ß¹â370±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡10¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡82500¡¡
¡¡ 222¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡80000¡¡
¡¡ 349¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡79500¡¡
¡¡¡¡31¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡79000¡¡
¡¡¡¡87¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡78500¡¡
¡¡¡¡61¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡78000¡¡
¡¡ 166¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡77500¡¡
¡¡¡¡54¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡ 7¡¡¡¡77000¡¡
¡¡ 136¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡10¡¡¡¡76500¡¡
¡¡ 163¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡13¡¡¡¡76000¡¡
¡¡¡¡52¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡18¡¡¡¡75500¡¡
¡¡ 530¡¡¡¡ +17¡¡¡¡¡¡27¡¡¡¡75000¡¡
¡¡ 135¡¡¡¡ +21¡¡¡¡¡¡35¡¡¡¡74500¡¡
¡¡ 413¡¡¡¡ +36¡¡¡¡¡¡54¡¡¡¡74000¡¡
¡¡ 159¡¡¡¡ +48¡¡¡¡¡¡72¡¡¡¡73500¡¡
¡¡ 607¡¡¡¡ +69¡¡¡¡ 104¡¡¡¡73000¡¡
¡¡ 225¡¡¡¡ +90¡¡¡¡ 140¡¡¡¡72500¡¡
¡¡ 635¡¡¡¡+132¡¡¡¡ 201¡¡¡¡72000¡¡
¡¡ 208¡¡¡¡+157¡¡¡¡ 251¡¡¡¡71500¡¡
¡¡1018¡¡¡¡+239¡¡¡¡ 370¡¡¡¡71000¡¡
¡¡ 165¡¡¡¡+285¡¡¡¡ 450¡¡¡¡70500¡¡
¡¡ 880¡¡¡¡+358¡¡¡¡ 605¡¡¡¡70000¡¡
¡¡¡¡22¡¡¡¡+408¡¡¡¡ 670¡¡¡¡69750¡¡
¡¡ 183¡¡¡¡+440¡¡¡¡ 745¡¡¡¡69500¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡+510¡¡¡¡ 865¡¡¡¡69250¡¡
¡¡ 443¡¡¡¡+545¡¡¡¡ 975¡¡¡¡69000¡¡¡¡1480 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡+625¡¡¡¡1130¡¡¡¡68875¡¡¡¡1410 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡87¡¡¡¡+630¡¡¡¡1065¡¡¡¡68750¡¡¡¡1210 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡32¡¡¡¡+730¡¡¡¡1140¡¡¡¡68625¡¡¡¡1275 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡ 165¡¡¡¡+665¡¡¡¡1205¡¡¡¡68500¡¡¡¡1220 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡81¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡+750¡¡¡¡1270¡¡¡¡68375¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡+790¡¡¡¡1250¡¡¡¡68250¡¡¡¡1105 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡+675¡¡¡¡1325¡¡¡¡68125¡¡¡¡1035 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡ 282¡¡¡¡+810¡¡¡¡1505¡¡¡¡68000¡¡¡¡ 975 ¡¡¡¡-925¡¡¡¡ 658¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67750¡¡¡¡ 820 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 127¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67625¡¡¡¡ 905 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡37¡¡ +1040¡¡¡¡1885¡¡¡¡67500¡¡¡¡ 750 ¡¡ -1265¡¡¡¡ 284¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67375¡¡¡¡ 765 ¡¡¡¡-545¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67250¡¡¡¡ 730 ¡¡ -1410¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67125¡¡¡¡ 645 ¡¡¡¡-680¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡74¡¡ +1040¡¡¡¡2130¡¡¡¡67000¡¡¡¡ 655 ¡¡¡¡-795¡¡¡¡ 171¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡66875¡¡¡¡ 750 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡ +1180¡¡¡¡2380¡¡¡¡66750¡¡¡¡ 605 ¡¡¡¡-850¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡ +1560¡¡¡¡2620¡¡¡¡66625¡¡¡¡ 565 ¡¡¡¡-690¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡ +1360¡¡¡¡2700¡¡¡¡66500¡¡¡¡ 540 ¡¡¡¡-625¡¡¡¡ 156¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡66250¡¡¡¡ 500 ¡¡¡¡-695¡¡¡¡¡¡52¡¡
¡¡¡¡57¡¡ +1290¡¡¡¡2950¡¡¡¡66000¡¡¡¡ 510 ¡¡¡¡-490¡¡¡¡ 266¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65875¡¡¡¡ 420 ¡¡¡¡-895¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡ +1105¡¡¡¡2855¡¡¡¡65750¡¡¡¡ 395 ¡¡¡¡-800¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65625¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡ +1580¡¡¡¡3480¡¡¡¡65500¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡-465¡¡¡¡ 179¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3340¡¡¡¡65375¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65250¡¡¡¡ 320 ¡¡¡¡-415¡¡¡¡¡¡40¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65125¡¡¡¡ 365 ¡¡¡¡-535¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡37¡¡ +1520¡¡¡¡3790¡¡¡¡65000¡¡¡¡ 289 ¡¡¡¡-396¡¡¡¡ 705¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3585¡¡¡¡64875¡¡¡¡ 269 ¡¡¡¡-511¡¡¡¡¡¡16¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64750¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡-405¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64500¡¡¡¡ 237 ¡¡¡¡-353¡¡¡¡ 111¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64250¡¡¡¡ 222 ¡¡¡¡-603¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡24¡¡ +1595¡¡¡¡4685¡¡¡¡64000¡¡¡¡ 205 ¡¡¡¡-245¡¡¡¡ 413¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63875¡¡¡¡ 310 ¡¡¡¡-275¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63750¡¡¡¡ 167 ¡¡¡¡-413¡¡¡¡¡¡32¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡ +1420¡¡¡¡5165¡¡¡¡63500¡¡¡¡ 172 ¡¡¡¡-213¡¡¡¡ 136¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5620¡¡¡¡63250¡¡¡¡ 146 ¡¡¡¡-204¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63125¡¡¡¡ 154 ¡¡¡¡-201¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡11¡¡ +1675¡¡¡¡5625¡¡¡¡63000¡¡¡¡ 142 ¡¡¡¡-173¡¡¡¡ 240¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62750¡¡¡¡ 131 ¡¡¡¡-304¡¡¡¡ 112¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62625¡¡¡¡ 122 ¡¡¡¡-238¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62500¡¡¡¡ 120 ¡¡¡¡-176¡¡¡¡ 291¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62250¡¡¡¡ 117 ¡¡¡¡-165¡¡¡¡¡¡94¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62125¡¡¡¡ 103 ¡¡¡¡-212¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡ +2425¡¡¡¡6600¡¡¡¡62000¡¡¡¡ 106 ¡¡¡¡-114¡¡¡¡ 431¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61875¡¡¡¡¡¡97 ¡¡¡¡-194¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6890¡¡¡¡61750¡¡¡¡¡¡91 ¡¡¡¡-147¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7190¡¡¡¡61500¡¡¡¡¡¡85 ¡¡¡¡-115¡¡¡¡ 116¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61250¡¡¡¡¡¡75 ¡¡¡¡-142¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61125¡¡¡¡¡¡99 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡ +2610¡¡¡¡7755¡¡¡¡61000¡¡¡¡¡¡77 ¡¡¡¡ -84¡¡¡¡ 191¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60875¡¡¡¡¡¡80 ¡¡¡¡-128¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60750¡¡¡¡¡¡74 ¡¡¡¡ -77¡¡¡¡¡¡52¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60500¡¡¡¡¡¡70 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60375¡¡¡¡¡¡70 ¡¡¡¡-102¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60250¡¡¡¡¡¡62 ¡¡¡¡ -66¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60125¡¡¡¡¡¡84 ¡¡¡¡ -71¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60000¡¡¡¡¡¡60 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡ 511¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59875¡¡¡¡¡¡75 ¡¡¡¡ -42¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59750¡¡¡¡¡¡59 ¡¡¡¡ -72¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9210¡¡¡¡59625¡¡¡¡¡¡84 ¡¡¡¡ -79¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59500¡¡¡¡¡¡56 ¡¡¡¡ -57¡¡¡¡¡¡51¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59250¡¡¡¡¡¡47 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59000¡¡¡¡¡¡51 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 124¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58750¡¡¡¡¡¡44 ¡¡¡¡ -44¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58500¡¡¡¡¡¡42 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡45¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58250¡¡¡¡¡¡38 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58125¡¡¡¡¡¡47 ¡¡¡¡ -47¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 10720¡¡¡¡58000¡¡¡¡¡¡40 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡ 251¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57750¡¡¡¡¡¡38 ¡¡¡¡ -39¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57500¡¡¡¡¡¡32 ¡¡¡¡ -48¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57250¡¡¡¡¡¡33 ¡¡¡¡ -54¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57000¡¡¡¡¡¡32 ¡¡¡¡ -22¡¡¡¡ 458¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56875¡¡¡¡¡¡30 ¡¡¡¡ -39¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56750¡¡¡¡¡¡34 ¡¡¡¡ -47¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56500¡¡¡¡¡¡27 ¡¡¡¡ -37¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56250¡¡¡¡¡¡29 ¡¡¡¡ -24¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56000¡¡¡¡¡¡26 ¡¡¡¡ -16¡¡¡¡ 315¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55750¡¡¡¡¡¡27 ¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55500¡¡¡¡¡¡23 ¡¡¡¡ -18¡¡¡¡¡¡28¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55250¡¡¡¡¡¡23 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55000¡¡¡¡¡¡21 ¡¡¡¡ -13¡¡¡¡ 146¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54625¡¡¡¡¡¡16 ¡¡¡¡ -26¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54500¡¡¡¡¡¡16 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡22¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54000¡¡¡¡¡¡15 ¡¡¡¡ -12¡¡¡¡¡¡81¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53750¡¡¡¡¡¡16 ¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53625¡¡¡¡¡¡16 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53500¡¡¡¡¡¡12 ¡¡¡¡ -12¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53250¡¡¡¡¡¡15 ¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53000¡¡¡¡¡¡13 ¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡ 197¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52875¡¡¡¡¡¡11 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52750¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52500¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡34¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52000¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡ 104¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51875¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51500¡¡¡¡¡¡ 9 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51250¡¡¡¡¡¡11 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51125¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51000¡¡¡¡¡¡ 8 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 181¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50750¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50500¡¡¡¡¡¡ 7 ¡¡¡¡ -11¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50000¡¡¡¡¡¡ 7 ¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡ 643¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49875¡¡¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49500¡¡¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡ -11¡¡¡¡¡¡17¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49250¡¡¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49000¡¡¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡ 348¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48500¡¡¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48375¡¡¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48125¡¡¡¡¡¡ 4 ¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48000¡¡¡¡¡¡ 4 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡ 223¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47750¡¡¡¡¡¡ 4 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡28¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47500¡¡¡¡¡¡ 4 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47250¡¡¡¡¡¡ 4 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡89¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46500¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡24¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46250¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45750¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45500¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡26¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44500¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44250¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44000¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡ 234¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡16¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡39¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41000¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40250¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡ 155¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39750¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39250¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡32500¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡10¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡82500¡¡
¡¡ 222¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡80000¡¡
¡¡ 349¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡79500¡¡
¡¡¡¡31¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡79000¡¡
¡¡¡¡87¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡78500¡¡
¡¡¡¡61¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡78000¡¡
¡¡ 166¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡77500¡¡
¡¡¡¡54¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡ 7¡¡¡¡77000¡¡
¡¡ 136¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡10¡¡¡¡76500¡¡
¡¡ 163¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡13¡¡¡¡76000¡¡
¡¡¡¡52¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡18¡¡¡¡75500¡¡
¡¡ 530¡¡¡¡ +17¡¡¡¡¡¡27¡¡¡¡75000¡¡
¡¡ 135¡¡¡¡ +21¡¡¡¡¡¡35¡¡¡¡74500¡¡
¡¡ 413¡¡¡¡ +36¡¡¡¡¡¡54¡¡¡¡74000¡¡
¡¡ 159¡¡¡¡ +48¡¡¡¡¡¡72¡¡¡¡73500¡¡
¡¡ 607¡¡¡¡ +69¡¡¡¡ 104¡¡¡¡73000¡¡
¡¡ 225¡¡¡¡ +90¡¡¡¡ 140¡¡¡¡72500¡¡
¡¡ 635¡¡¡¡+132¡¡¡¡ 201¡¡¡¡72000¡¡
¡¡ 208¡¡¡¡+157¡¡¡¡ 251¡¡¡¡71500¡¡
¡¡1018¡¡¡¡+239¡¡¡¡ 370¡¡¡¡71000¡¡
¡¡ 165¡¡¡¡+285¡¡¡¡ 450¡¡¡¡70500¡¡
¡¡ 880¡¡¡¡+358¡¡¡¡ 605¡¡¡¡70000¡¡
¡¡¡¡22¡¡¡¡+408¡¡¡¡ 670¡¡¡¡69750¡¡
¡¡ 183¡¡¡¡+440¡¡¡¡ 745¡¡¡¡69500¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡+510¡¡¡¡ 865¡¡¡¡69250¡¡
¡¡ 443¡¡¡¡+545¡¡¡¡ 975¡¡¡¡69000¡¡¡¡1480 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡+625¡¡¡¡1130¡¡¡¡68875¡¡¡¡1410 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡87¡¡¡¡+630¡¡¡¡1065¡¡¡¡68750¡¡¡¡1210 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡32¡¡¡¡+730¡¡¡¡1140¡¡¡¡68625¡¡¡¡1275 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡ 165¡¡¡¡+665¡¡¡¡1205¡¡¡¡68500¡¡¡¡1220 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡81¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡+750¡¡¡¡1270¡¡¡¡68375¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡+790¡¡¡¡1250¡¡¡¡68250¡¡¡¡1105 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡+675¡¡¡¡1325¡¡¡¡68125¡¡¡¡1035 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡ 282¡¡¡¡+810¡¡¡¡1505¡¡¡¡68000¡¡¡¡ 975 ¡¡¡¡-925¡¡¡¡ 658¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67750¡¡¡¡ 820 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 127¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67625¡¡¡¡ 905 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡37¡¡ +1040¡¡¡¡1885¡¡¡¡67500¡¡¡¡ 750 ¡¡ -1265¡¡¡¡ 284¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67375¡¡¡¡ 765 ¡¡¡¡-545¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67250¡¡¡¡ 730 ¡¡ -1410¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67125¡¡¡¡ 645 ¡¡¡¡-680¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡74¡¡ +1040¡¡¡¡2130¡¡¡¡67000¡¡¡¡ 655 ¡¡¡¡-795¡¡¡¡ 171¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡66875¡¡¡¡ 750 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡ +1180¡¡¡¡2380¡¡¡¡66750¡¡¡¡ 605 ¡¡¡¡-850¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡ +1560¡¡¡¡2620¡¡¡¡66625¡¡¡¡ 565 ¡¡¡¡-690¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡ +1360¡¡¡¡2700¡¡¡¡66500¡¡¡¡ 540 ¡¡¡¡-625¡¡¡¡ 156¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡66250¡¡¡¡ 500 ¡¡¡¡-695¡¡¡¡¡¡52¡¡
¡¡¡¡57¡¡ +1290¡¡¡¡2950¡¡¡¡66000¡¡¡¡ 510 ¡¡¡¡-490¡¡¡¡ 266¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65875¡¡¡¡ 420 ¡¡¡¡-895¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡ +1105¡¡¡¡2855¡¡¡¡65750¡¡¡¡ 395 ¡¡¡¡-800¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65625¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡ +1580¡¡¡¡3480¡¡¡¡65500¡¡¡¡ 350 ¡¡¡¡-465¡¡¡¡ 179¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3340¡¡¡¡65375¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65250¡¡¡¡ 320 ¡¡¡¡-415¡¡¡¡¡¡40¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65125¡¡¡¡ 365 ¡¡¡¡-535¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡37¡¡ +1520¡¡¡¡3790¡¡¡¡65000¡¡¡¡ 289 ¡¡¡¡-396¡¡¡¡ 705¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3585¡¡¡¡64875¡¡¡¡ 269 ¡¡¡¡-511¡¡¡¡¡¡16¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64750¡¡¡¡ 250 ¡¡¡¡-405¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64500¡¡¡¡ 237 ¡¡¡¡-353¡¡¡¡ 111¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64250¡¡¡¡ 222 ¡¡¡¡-603¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡24¡¡ +1595¡¡¡¡4685¡¡¡¡64000¡¡¡¡ 205 ¡¡¡¡-245¡¡¡¡ 413¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63875¡¡¡¡ 310 ¡¡¡¡-275¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63750¡¡¡¡ 167 ¡¡¡¡-413¡¡¡¡¡¡32¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡ +1420¡¡¡¡5165¡¡¡¡63500¡¡¡¡ 172 ¡¡¡¡-213¡¡¡¡ 136¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5620¡¡¡¡63250¡¡¡¡ 146 ¡¡¡¡-204¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63125¡¡¡¡ 154 ¡¡¡¡-201¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡11¡¡ +1675¡¡¡¡5625¡¡¡¡63000¡¡¡¡ 142 ¡¡¡¡-173¡¡¡¡ 240¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62750¡¡¡¡ 131 ¡¡¡¡-304¡¡¡¡ 112¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62625¡¡¡¡ 122 ¡¡¡¡-238¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62500¡¡¡¡ 120 ¡¡¡¡-176¡¡¡¡ 291¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62250¡¡¡¡ 117 ¡¡¡¡-165¡¡¡¡¡¡94¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62125¡¡¡¡ 103 ¡¡¡¡-212¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡ +2425¡¡¡¡6600¡¡¡¡62000¡¡¡¡ 106 ¡¡¡¡-114¡¡¡¡ 431¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61875¡¡¡¡¡¡97 ¡¡¡¡-194¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6890¡¡¡¡61750¡¡¡¡¡¡91 ¡¡¡¡-147¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡7190¡¡¡¡61500¡¡¡¡¡¡85 ¡¡¡¡-115¡¡¡¡ 116¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61250¡¡¡¡¡¡75 ¡¡¡¡-142¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61125¡¡¡¡¡¡99 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡ +2610¡¡¡¡7755¡¡¡¡61000¡¡¡¡¡¡77 ¡¡¡¡ -84¡¡¡¡ 191¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60875¡¡¡¡¡¡80 ¡¡¡¡-128¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60750¡¡¡¡¡¡74 ¡¡¡¡ -77¡¡¡¡¡¡52¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60500¡¡¡¡¡¡70 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60375¡¡¡¡¡¡70 ¡¡¡¡-102¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60250¡¡¡¡¡¡62 ¡¡¡¡ -66¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60125¡¡¡¡¡¡84 ¡¡¡¡ -71¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60000¡¡¡¡¡¡60 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡ 511¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59875¡¡¡¡¡¡75 ¡¡¡¡ -42¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59750¡¡¡¡¡¡59 ¡¡¡¡ -72¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9210¡¡¡¡59625¡¡¡¡¡¡84 ¡¡¡¡ -79¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59500¡¡¡¡¡¡56 ¡¡¡¡ -57¡¡¡¡¡¡51¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59250¡¡¡¡¡¡47 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59000¡¡¡¡¡¡51 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 124¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58750¡¡¡¡¡¡44 ¡¡¡¡ -44¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58500¡¡¡¡¡¡42 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡45¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58250¡¡¡¡¡¡38 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58125¡¡¡¡¡¡47 ¡¡¡¡ -47¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 10720¡¡¡¡58000¡¡¡¡¡¡40 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡ 251¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57750¡¡¡¡¡¡38 ¡¡¡¡ -39¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57500¡¡¡¡¡¡32 ¡¡¡¡ -48¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57250¡¡¡¡¡¡33 ¡¡¡¡ -54¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57000¡¡¡¡¡¡32 ¡¡¡¡ -22¡¡¡¡ 458¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56875¡¡¡¡¡¡30 ¡¡¡¡ -39¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56750¡¡¡¡¡¡34 ¡¡¡¡ -47¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56500¡¡¡¡¡¡27 ¡¡¡¡ -37¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56250¡¡¡¡¡¡29 ¡¡¡¡ -24¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56000¡¡¡¡¡¡26 ¡¡¡¡ -16¡¡¡¡ 315¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55750¡¡¡¡¡¡27 ¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55500¡¡¡¡¡¡23 ¡¡¡¡ -18¡¡¡¡¡¡28¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55250¡¡¡¡¡¡23 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55000¡¡¡¡¡¡21 ¡¡¡¡ -13¡¡¡¡ 146¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54625¡¡¡¡¡¡16 ¡¡¡¡ -26¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54500¡¡¡¡¡¡16 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡22¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54000¡¡¡¡¡¡15 ¡¡¡¡ -12¡¡¡¡¡¡81¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53750¡¡¡¡¡¡16 ¡¡¡¡ -13¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53625¡¡¡¡¡¡16 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53500¡¡¡¡¡¡12 ¡¡¡¡ -12¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53250¡¡¡¡¡¡15 ¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53000¡¡¡¡¡¡13 ¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡ 197¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52875¡¡¡¡¡¡11 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52750¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52500¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡34¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52000¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡ 104¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51875¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51500¡¡¡¡¡¡ 9 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51250¡¡¡¡¡¡11 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51125¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51000¡¡¡¡¡¡ 8 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 181¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50750¡¡¡¡¡¡10 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50500¡¡¡¡¡¡ 7 ¡¡¡¡ -11¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50000¡¡¡¡¡¡ 7 ¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡ 643¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49875¡¡¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49500¡¡¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡ -11¡¡¡¡¡¡17¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49250¡¡¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49000¡¡¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡ 348¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48500¡¡¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48375¡¡¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48125¡¡¡¡¡¡ 4 ¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48000¡¡¡¡¡¡ 4 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡ 223¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47750¡¡¡¡¡¡ 4 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡28¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47500¡¡¡¡¡¡ 4 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47250¡¡¡¡¡¡ 4 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡89¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46500¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡24¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46250¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡35¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45750¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45500¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡26¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44500¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44250¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44000¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡ 234¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡16¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡39¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41000¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40250¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡ 155¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39750¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39250¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡32500¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹