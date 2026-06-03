Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó7·î¸Â¡Ê3ÆüÆüÃæ¡Ë 9Ëü±ß¥³ー¥ë¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿242Ëç
¡¡3Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯7·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü7·î9Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï2857Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬1531Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î1326Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï3Ëü5000±ß¤Î130Ëç¡Ê2±ß°Â18±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï9Ëü±ß¤Î242Ëç¡Ê4±ß¹â6±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡ 242¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡90000¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡ +13¡¡¡¡¡¡20¡¡¡¡85750¡¡
¡¡ 113¡¡¡¡ +14¡¡¡¡¡¡25¡¡¡¡85000¡¡
¡¡¡¡40¡¡¡¡ +31¡¡¡¡¡¡51¡¡¡¡82500¡¡
¡¡ 107¡¡¡¡ +67¡¡¡¡ 112¡¡¡¡80000¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 131¡¡¡¡79500¡¡
¡¡¡¡73¡¡¡¡ +74¡¡¡¡ 149¡¡¡¡79000¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡+102¡¡¡¡ 178¡¡¡¡78500¡¡
¡¡¡¡41¡¡¡¡+119¡¡¡¡ 220¡¡¡¡78000¡¡
¡¡¡¡31¡¡¡¡+123¡¡¡¡ 239¡¡¡¡77500¡¡
¡¡¡¡38¡¡¡¡+150¡¡¡¡ 286¡¡¡¡77000¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 330¡¡¡¡76500¡¡
¡¡¡¡18¡¡¡¡+188¡¡¡¡ 380¡¡¡¡76000¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡+120¡¡¡¡ 440¡¡¡¡75500¡¡
¡¡ 119¡¡¡¡+304¡¡¡¡ 570¡¡¡¡75000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+285¡¡¡¡ 590¡¡¡¡74500¡¡
¡¡¡¡69¡¡¡¡+310¡¡¡¡ 675¡¡¡¡74000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡+425¡¡¡¡ 810¡¡¡¡73500¡¡
¡¡¡¡73¡¡¡¡+390¡¡¡¡ 875¡¡¡¡73000¡¡
¡¡¡¡47¡¡¡¡+530¡¡¡¡ 980¡¡¡¡72500¡¡
¡¡¡¡52¡¡¡¡+480¡¡¡¡1125¡¡¡¡72000¡¡
¡¡¡¡43¡¡¡¡+565¡¡¡¡1415¡¡¡¡71000¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡+720¡¡¡¡1700¡¡¡¡70500¡¡
¡¡¡¡63¡¡¡¡+715¡¡¡¡1820¡¡¡¡70000¡¡
¡¡¡¡12¡¡¡¡+905¡¡¡¡2020¡¡¡¡69500¡¡
¡¡¡¡25¡¡¡¡+815¡¡¡¡2240¡¡¡¡69000¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡+915¡¡¡¡2450¡¡¡¡68750¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡+870¡¡¡¡2490¡¡¡¡68500¡¡¡¡2500 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53¡¡
¡¡¡¡27¡¡ +1100¡¡¡¡2905¡¡¡¡68000¡¡¡¡2265 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67875¡¡¡¡2210 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67500¡¡¡¡1980 ¡¡¡¡-895¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67125¡¡¡¡1815 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡11¡¡ +1065¡¡¡¡3360¡¡¡¡67000¡¡¡¡1865 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡ +1610¡¡¡¡3980¡¡¡¡66000¡¡¡¡1460 ¡¡ -1060¡¡¡¡¡¡45¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65500¡¡¡¡1360 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65000¡¡¡¡1240 ¡¡¡¡-900¡¡¡¡ 104¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64500¡¡¡¡1065 ¡¡¡¡-770¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64000¡¡¡¡1005 ¡¡¡¡-460¡¡¡¡¡¡58¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63500¡¡¡¡ 905 ¡¡¡¡-675¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63000¡¡¡¡ 810 ¡¡¡¡-690¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62500¡¡¡¡ 755 ¡¡¡¡-365¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6150¡¡¡¡62000¡¡¡¡ 670 ¡¡¡¡-310¡¡¡¡¡¡46¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61750¡¡¡¡ 780 ¡¡¡¡-325¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61250¡¡¡¡ 585 ¡¡¡¡-285¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61000¡¡¡¡ 560 ¡¡¡¡-245¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8650¡¡¡¡60000¡¡¡¡ 470 ¡¡¡¡-210¡¡¡¡¡¡90¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59500¡¡¡¡ 400 ¡¡¡¡-305¡¡¡¡¡¡26¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59250¡¡¡¡ 385 ¡¡¡¡-285¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59000¡¡¡¡ 380 ¡¡¡¡-260¡¡¡¡¡¡41¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58750¡¡¡¡ 410 ¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58500¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡-160¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58250¡¡¡¡ 325 ¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58000¡¡¡¡ 320 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡38¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57500¡¡¡¡ 300 ¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57250¡¡¡¡ 290 ¡¡¡¡-145¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57000¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡-120¡¡¡¡¡¡57¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56000¡¡¡¡ 233 ¡¡¡¡ -92¡¡¡¡¡¡47¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55000¡¡¡¡ 202 ¡¡¡¡ -69¡¡¡¡¡¡87¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54000¡¡¡¡ 175 ¡¡¡¡ -54¡¡¡¡¡¡87¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53875¡¡¡¡ 170 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡80¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53500¡¡¡¡ 165 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53000¡¡¡¡ 147 ¡¡¡¡ -48¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52500¡¡¡¡ 140 ¡¡¡¡ -61¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52000¡¡¡¡ 135 ¡¡¡¡ -34¡¡¡¡¡¡42¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51000¡¡¡¡ 116 ¡¡¡¡ -48¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50500¡¡¡¡ 109 ¡¡¡¡ -41¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50250¡¡¡¡ 112 ¡¡¡¡ -24¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50000¡¡¡¡ 102 ¡¡¡¡ -37¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48500¡¡¡¡¡¡84 ¡¡¡¡ -36¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48000¡¡¡¡¡¡82 ¡¡¡¡ -18¡¡¡¡¡¡17¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47250¡¡¡¡¡¡76 ¡¡¡¡ -29¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46750¡¡¡¡¡¡76 ¡¡¡¡ -22¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46000¡¡¡¡¡¡66 ¡¡¡¡ -16¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45000¡¡¡¡¡¡56 ¡¡¡¡ -17¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44250¡¡¡¡¡¡56 ¡¡¡¡ -14¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡¡¡45 ¡¡¡¡ -14¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41500¡¡¡¡¡¡40 ¡¡¡¡ -12¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡¡¡32 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡¡¡29 ¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡¡¡27 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38500¡¡¡¡¡¡26 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38000¡¡¡¡¡¡24 ¡¡¡¡¡¡-9¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36000¡¡¡¡¡¡19 ¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35000¡¡¡¡¡¡18 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡ 130¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30000¡¡¡¡¡¡ 8 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡28000¡¡¡¡¡¡ 7 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27000¡¡¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡26000¡¡¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡25000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡24000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡22000¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡19¡¡
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡ 242¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡90000¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡ +13¡¡¡¡¡¡20¡¡¡¡85750¡¡
¡¡ 113¡¡¡¡ +14¡¡¡¡¡¡25¡¡¡¡85000¡¡
¡¡¡¡40¡¡¡¡ +31¡¡¡¡¡¡51¡¡¡¡82500¡¡
¡¡ 107¡¡¡¡ +67¡¡¡¡ 112¡¡¡¡80000¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 131¡¡¡¡79500¡¡
¡¡¡¡73¡¡¡¡ +74¡¡¡¡ 149¡¡¡¡79000¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡+102¡¡¡¡ 178¡¡¡¡78500¡¡
¡¡¡¡41¡¡¡¡+119¡¡¡¡ 220¡¡¡¡78000¡¡
¡¡¡¡31¡¡¡¡+123¡¡¡¡ 239¡¡¡¡77500¡¡
¡¡¡¡38¡¡¡¡+150¡¡¡¡ 286¡¡¡¡77000¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 330¡¡¡¡76500¡¡
¡¡¡¡18¡¡¡¡+188¡¡¡¡ 380¡¡¡¡76000¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡+120¡¡¡¡ 440¡¡¡¡75500¡¡
¡¡ 119¡¡¡¡+304¡¡¡¡ 570¡¡¡¡75000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+285¡¡¡¡ 590¡¡¡¡74500¡¡
¡¡¡¡69¡¡¡¡+310¡¡¡¡ 675¡¡¡¡74000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡+425¡¡¡¡ 810¡¡¡¡73500¡¡
¡¡¡¡73¡¡¡¡+390¡¡¡¡ 875¡¡¡¡73000¡¡
¡¡¡¡47¡¡¡¡+530¡¡¡¡ 980¡¡¡¡72500¡¡
¡¡¡¡52¡¡¡¡+480¡¡¡¡1125¡¡¡¡72000¡¡
¡¡¡¡43¡¡¡¡+565¡¡¡¡1415¡¡¡¡71000¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡+720¡¡¡¡1700¡¡¡¡70500¡¡
¡¡¡¡63¡¡¡¡+715¡¡¡¡1820¡¡¡¡70000¡¡
¡¡¡¡12¡¡¡¡+905¡¡¡¡2020¡¡¡¡69500¡¡
¡¡¡¡25¡¡¡¡+815¡¡¡¡2240¡¡¡¡69000¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡+915¡¡¡¡2450¡¡¡¡68750¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡+870¡¡¡¡2490¡¡¡¡68500¡¡¡¡2500 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53¡¡
¡¡¡¡27¡¡ +1100¡¡¡¡2905¡¡¡¡68000¡¡¡¡2265 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡60¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67875¡¡¡¡2210 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67500¡¡¡¡1980 ¡¡¡¡-895¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡67125¡¡¡¡1815 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡11¡¡ +1065¡¡¡¡3360¡¡¡¡67000¡¡¡¡1865 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡ +1610¡¡¡¡3980¡¡¡¡66000¡¡¡¡1460 ¡¡ -1060¡¡¡¡¡¡45¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65500¡¡¡¡1360 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65000¡¡¡¡1240 ¡¡¡¡-900¡¡¡¡ 104¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64500¡¡¡¡1065 ¡¡¡¡-770¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡64000¡¡¡¡1005 ¡¡¡¡-460¡¡¡¡¡¡58¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63500¡¡¡¡ 905 ¡¡¡¡-675¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63000¡¡¡¡ 810 ¡¡¡¡-690¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡62500¡¡¡¡ 755 ¡¡¡¡-365¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6150¡¡¡¡62000¡¡¡¡ 670 ¡¡¡¡-310¡¡¡¡¡¡46¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61750¡¡¡¡ 780 ¡¡¡¡-325¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61250¡¡¡¡ 585 ¡¡¡¡-285¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61000¡¡¡¡ 560 ¡¡¡¡-245¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡8650¡¡¡¡60000¡¡¡¡ 470 ¡¡¡¡-210¡¡¡¡¡¡90¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59500¡¡¡¡ 400 ¡¡¡¡-305¡¡¡¡¡¡26¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59250¡¡¡¡ 385 ¡¡¡¡-285¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡59000¡¡¡¡ 380 ¡¡¡¡-260¡¡¡¡¡¡41¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58750¡¡¡¡ 410 ¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58500¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡-160¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58250¡¡¡¡ 325 ¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡58000¡¡¡¡ 320 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡38¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57500¡¡¡¡ 300 ¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57250¡¡¡¡ 290 ¡¡¡¡-145¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡57000¡¡¡¡ 265 ¡¡¡¡-120¡¡¡¡¡¡57¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡56000¡¡¡¡ 233 ¡¡¡¡ -92¡¡¡¡¡¡47¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55000¡¡¡¡ 202 ¡¡¡¡ -69¡¡¡¡¡¡87¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54000¡¡¡¡ 175 ¡¡¡¡ -54¡¡¡¡¡¡87¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53875¡¡¡¡ 170 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡80¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53500¡¡¡¡ 165 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53000¡¡¡¡ 147 ¡¡¡¡ -48¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52500¡¡¡¡ 140 ¡¡¡¡ -61¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52000¡¡¡¡ 135 ¡¡¡¡ -34¡¡¡¡¡¡42¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51000¡¡¡¡ 116 ¡¡¡¡ -48¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50500¡¡¡¡ 109 ¡¡¡¡ -41¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50250¡¡¡¡ 112 ¡¡¡¡ -24¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50000¡¡¡¡ 102 ¡¡¡¡ -37¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48500¡¡¡¡¡¡84 ¡¡¡¡ -36¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48000¡¡¡¡¡¡82 ¡¡¡¡ -18¡¡¡¡¡¡17¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47250¡¡¡¡¡¡76 ¡¡¡¡ -29¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46750¡¡¡¡¡¡76 ¡¡¡¡ -22¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46000¡¡¡¡¡¡66 ¡¡¡¡ -16¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45000¡¡¡¡¡¡56 ¡¡¡¡ -17¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44250¡¡¡¡¡¡56 ¡¡¡¡ -14¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡¡¡45 ¡¡¡¡ -14¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41500¡¡¡¡¡¡40 ¡¡¡¡ -12¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡¡¡32 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡¡¡29 ¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡¡¡27 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38500¡¡¡¡¡¡26 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38000¡¡¡¡¡¡24 ¡¡¡¡¡¡-9¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36000¡¡¡¡¡¡19 ¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡21¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35000¡¡¡¡¡¡18 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡ 130¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30000¡¡¡¡¡¡ 8 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡28000¡¡¡¡¡¡ 7 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27000¡¡¡¡¡¡ 6 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡26000¡¡¡¡¡¡ 5 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡25000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡24000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡22000¡¡¡¡¡¡ 2 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20000¡¡¡¡¡¡ 1 ¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡19¡¡
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹