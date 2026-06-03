“グラビア界のニュースター”こと睫鄂娠（22）が、ファースト写真集（タイトル未定、講談社）を7月29日に発売することが3日、明らかになった。

雪のように白い肌と目を奪うダイナマイトボディー。22歳という年齢を超えたあでやかなまなざしとポージングは、一度見たら忘れられない中毒性を持つ。その圧倒的な表現力で、デビュー直後から「規格外の逸材」と高い評価を受けている存在だ。

同作はベトナム南部の隠れリゾート地・ムイネーで撮影。広大な砂漠と透き通る海岸線が共存する同所で、これまで封印してきた大胆な表現にも挑戦。撮影に向けて磨き上げたヒップラインやランジェリーショットやヌーディーショットも惜しみなく披露するなど、睫遒痢嶌」を凝縮した1冊となっている。

「ずっと夢だった写真集を、こうして形にできるのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝。「今回のロケ地、ベトナムのムイネーに広がる大自然や異国感のある街並みの中で、今の私をたっぷり詰め込みました。美しい朝日や夕暮れの景色など、現地の空気感まで写真に閉じ込めた特別な作品となっています」と続けた。

「初めての写真集だからこそ、ナチュラルな真央も、大人っぽい真央も、かわいい真央も、いろんな“睫鄂娠”を感じてもらえる1冊になったと思います」と胸を張り「ぜひ手に取っていただけたらうれしいです。あなただけの好きな真央を見つけてね！」と呼びかけている。