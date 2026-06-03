ÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×ÉãÀ¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò
¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¡Ê49¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÉã¡¦À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡×¡£
ÊÕ¸«¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤âÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¡ÊÉã¤ò¡Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤ª¸ß¤¤¤Ë°¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Î·ì¤¬»ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î»ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤¬°¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¥±¥ó¥«¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤·¡Ù¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤è¤¯¡ÊÌ¼¤È¡Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¼Ö¤Ç2¿Í¤ÇÂçµã¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£