Æñ´ØÂçÂ´¸µÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¡¡²ÈÂ²¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¿¦¶È¹ðÇò¤Ë¾¾²¬¾»¹¨¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¡¡ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤é¿ì¤¤¤¬³Ð¤á¤ë¤Î¤è¡×¤¿¤áÂ©
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£³£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¡¢£Í£Ã¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤ÈÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ïº£Ç¯£³·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤â¤È¤â¤È°ã¤¦¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Æ¡£»Ð¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¶âÍ»¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¶âÍ»¤Î»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£°ì²ó¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»Ð¤Î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¡¢¡ÊÈ±¤ò¡Ë¤ªÃÄ»Ò¤Ò¤Ã¤Ä¤á¤Æ¡£¤Ç¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£¡Ø¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿»Ð¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¡¢Åö½é¤Ï¶âÍ»¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤â·è¤Þ¤ê¡¢ÅÏÊÆ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Ä¾Á°¤Ë¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¤ÎÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤ÆÂç¤¤¯Êý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤¬¡ÖÂç³Ø¤Ï¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·Ä±þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¾¾²¬¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°å¼Ô¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡ÊÈª¤¬¡ËÁ´Á³¡¢°ã¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡ª¤¹¤²¤¨¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÎÙ¤ÎÂçµÈ¤¬¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤é¿ì¤¤¤¬³Ð¤á¤ë¤Î¤è¡£¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¤¤Æ¡£¤ªÉã¤µ¤ó°å¼Ô¤Ç¡×¤È²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤Ë¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£