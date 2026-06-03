¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¥É¥é3¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÂçÄÍÎÜÚç¤¬ºÆ¾º³Ê¡¡Á°²óËõ¾ÃÄ¾¸å¤Ë¤Ï3¥é¥óÊü¤Ä¤Ê¤É¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¸«¤»¤ë
NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï3Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÂçÄÍÎÜÚçÁª¼ê¤òºÆ¾º³Ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÄÍÁª¼ê¤Ï4·î17Æü¤Ë¥×¥í½é¾º³Ê¡£19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ËÜÎÝÂÇ´Þ¤àÂÇÎ¨.200¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤â¡¢5·î21Æü¤ËËõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿23Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¡£27Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2ËÜÎÝÂÇ´Þ¤àÂÇÎ¨.262¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1·³ÄêÃå¤Ê¤ë¤«¡¢ÌöÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£